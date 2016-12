Donnavventura a Moofushi, un paradiso nell'Oceano Indiano

14:58 - Le Donnavventura ci portano alla scoperta di Moofushi, una tra le tante isole maldiviane che più fa sognare per la bellezza dei suoi paesaggi e del suo mare.

L’arcipelago delle Maldive è una garanzia, acqua cristallina e spiagge candide baciate dal sole sono una costante tutto l’anno, ma ogni isola ha la sua particolarità e sono così tante le isole che la compongono che non si finirebbe mai di scoprirle.



Questa è Moofushi, situata nell’atollo di Ari, ad ovest della capitale e raggiungibile in soli 25 minuti di idrovolante da Male. E’ un’ incantevole isola, dal cuore verde, con vaste spiagge bianche e assolate, nonché un elegante resort (http://moofushiresort.constancehotels.com).



Tanto bella dall’alto, quanto da terra, ma soprattutto sott’acqua: è qui infatti che Moofushi regala uno degli spettacoli più belli ai quali si possa assistere in questo straordinario arcipelago. Il suo resort ospita 110 water villas dotate di accesso privato al mare. Anche per questo l’isola risulta perfetta per gli amanti dello snorkeling. Qui la vita sottomarina è molto vivace: si possono ammirare coralli, molluschi, crostacei, stelle marine e un’infinita varietà di coloratissimi pesci.



Moofushi è stata una delle prime isole maldiviane ad essere trasformata in Resort e qui gli italiani ci hanno messo lo zampino. La gestione della struttura è infatti affidata a nostri connazionali a garanzia della qualità e del servizio offerto, anche dal punto di vista della ristorazione, che a noi italiani interessa molto. La sua striscia di sabbia si estende per 200 metri e oggi, con l’aggiunta di due appendici di water villas a est e a ovest raggiunge quasi i 350 metri.



Must dell’isola sono anche il relax e il wellnes, infatti cosa c’è di meglio che farsi coccolare in una spa nel bel mezzo dell’oceano? Magari appena prima del magico spettacolo del tramonto...