Donnavventura: a La Thuile per le selezioni finali

Ancora una volta è la suggestiva località di La Thuile , in Val d'Aosta , a fare da cornice all'evento di selezione finale di Donnavventura, durante il quale verranno individuate le protagoniste della prossima spedizione.

L'appuntamento per le 100 finaliste è nei pressi della stazione Centrale di Milano, dove sono arrivate armate di zaini, materassini e sacchi a pelo, perché ad attenderle sarà un weekend outdoor, dove verrà messa alla prova innanzi tutto la loro capacità di adattamento.



Sorridenti, determinate, emozionate le ragazze raccontano alla telecamera le prime impressioni legate a questa grande opportunità che si è parata di fronte a loro. Ambizioni e sogni che si somigliano accomunano le aspiranti reporter che già fantasticano di mete lontane.



Arrivate in Val d'Aosta, accompagnate dalle veterane del programma, trovano ad attenderle iltanto sospirato campo base. Abbandonate le temperature torride del resto dell'Italia, le candidate si sistemano nelle tende già predisposte per loro e consumano un pasto frugale, prima di scaldarsi al fuoco del falò, godendo del corroborante tepore della tradizionale tisana di Donnavventura, prima di accoccolarsi nei rispettivi sacchi a pelo. Domani sarà una lunga giornata di prove.