Dodici luoghi magici, per un viaggio nelle favole

Colmar, La Petite Venise

Sembrano usciti da un racconto fantasy, ma questi luoghi esistono realmente e sono ponti a dispensare magiche atmosfere su chi si reca a visitarli. E ciascuno può scegliere lo scenario che preferisce: ci sono villaggi dalle case multicolori, come il quartiere chiamato "Petite Venise" a Colmar, in Alsazia, o il centro storico di Hallstatt, in Austria, e di Cesky Krumlov (Repubblica Ceca). Oppure castelli che sembrano usciti da un libro di fate, come Chenonceaux, sulla Loira in Francia, o quello di Neuschwanstein, in Baviera, che si dice abbia ispirato Walt Disney nel disegnare la dimora della Bella Addormentata nel Bosco. Ma ci sono anche fantastici scenari naturali, come le Waitomo Caves, in Nuova Zelanda, la Hoh Rain Forest - Washington, Stati Uniti e il gioco straordinario delle maree che trasformano in isola Mont-Saint-Michel , in Bretagna. Sfoglia la gallery per scoprire tutte le meraviglie.