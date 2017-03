Dimmi che budget hai e ti dirò dove la tua vacanza sarà più lunga 1 di 10 Tripadvisor Tripadvisor Dimmi che budget hai e ti dirò dove la tua vacanza sarà più lunga Marrakech 2 di 10 Tripadvisor Tripadvisor Dimmi che budget hai e ti dirò dove la tua vacanza sarà più lunga Bangkok 3 di 10 Tripadvisor Tripadvisor Dimmi che budget hai e ti dirò dove la tua vacanza sarà più lunga Lisbona 4 di 10 Tripadvisor Tripadvisor Dimmi che budget hai e ti dirò dove la tua vacanza sarà più lunga Barcellona 5 di 10 Tripadvisor Tripadvisor Dimmi che budget hai e ti dirò dove la tua vacanza sarà più lunga Londra 6 di 10 Tripadvisor Tripadvisor Dimmi che budget hai e ti dirò dove la tua vacanza sarà più lunga Amsterdam 7 di 10 Tripadvisor Tripadvisor Dimmi che budget hai e ti dirò dove la tua vacanza sarà più lunga Dubai 8 di 10 Tripadvisor Tripadvisor Dimmi che budget hai e ti dirò dove la tua vacanza sarà più lunga Kyoto 9 di 10 Tripadvisor Tripadvisor Dimmi che budget hai e ti dirò dove la tua vacanza sarà più lunga Bayahibe 10 di 10 Tripadvisor Tripadvisor Dimmi che budget hai e ti dirò dove la tua vacanza sarà più lunga New York City leggi dopo slideshow ingrandisci

È quanto emerge da un’indagine che aiuta i viaggiatori a scegliere la destinazione più adatta in base al budget a disposizione: è il TripMaximiser Report, condotto dal sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi che permette di consultare milioni di recensioni e opinioni dei viaggiatori di tutto il mondo e allo stesso tempo di comparare i prezzi degli hotel prima di prenotare.



Il Report indica il numero di notti di soggiorno coperte dal budget di viaggio medio degli italiani per volo e hotel: si tratta di 1.000 Euro a persona in 10 delle destinazioni più cliccate sul sito tra i nostri connazionali per i viaggi primaverili nel periodo compreso tra l’1 marzo e il 31 maggio 2017. Il budget di viaggio medio degli italiani per viaggi e alloggi è basato sui risultati di un sondaggio condotto da TripAdvisor su 3.697 viaggiatori italiani: dai dati è emerso che il 38% degli italiani ha speso 1.000 € o più di 1.000 € per volo e hotel durante la loro più recente vacanza principale.



Le destinazioni di primavera più convenienti in riferimento a questo budget sono, come abbiamo visto, Marrakech, Bangkok e Lisbona, dove con 1.000 € a persona – volo e hotel compreso – è possibile soggiornare rispettivamente 16, 13 e 11 notti. Spendendo la stessa cifra e scegliendo mete più costose come Bayahibe (Repubblica Dominicana), New York e Kyoto, il soggiorno si riduce a sole 2 notti per le prime due destinazioni e 3 per la terza.



È interessante notare che le due destinazioni più convenienti, Marrakech e Bangkok, si trovano entrambe fuori dai confini europei. Anche se le tariffe dei voli per raggiungere queste mete (rispettivamente 202 € e 529 €) sono superiori rispetto a quelle di destinazioni più vicine all’Italia come Amsterdam (129 €) e Londra (113 €), questa voce di costo è compensata dal prezzo inferiore degli hotel che ammonta a 72 € a notte per Bangkok e 100 € a notte per Marrakech.



Tra le mete europee che consentono una vacanza più lunga, sempre considerando il budget di viaggio medio degli italiani, Lisbona è al primo posto con 11 giorni, seguita a breve distanza da Barcellona (10 giorni) e da Amsterdam e Londra, entrambe con 9 giorni. Mentre andando oltre i confini del Vecchio Continenti oltre a Marrakech (16 giorni) e (Bangkok 13 giorni) anche Dubai si rivela essere una destinazione interessante per la durata del soggiorno perché i prezzi consentono un soggiorno di una settimana.



Numero di notti coperte da un budget di 1.000 € a persona in 10 delle destinazioni più popolari tra i viaggi primaverili

1 Marrakech 16 giorni

2 Bangkok 13 giorni

3 Lisbona 11 giorni

4 Barcellona 10 giorni

5 Londra 9 giorni

6 Amsterdam 9 giorni

7 Dubai 7 giorni

8 Kyoto 3 giorni

9 Bayahibe 2 giorni

10 New York City 2 giorni