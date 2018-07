Nel blu dipinto di blu . Intenso come il cielo , profondo come il mare , freddo come il ghiaccio o nelle sfumature in cui lo disegna la mano dell’uomo. Ci sono luoghi ai quattro angoli del mondo in cui ci si può l etteralmente tuffare in questo colore , tutti da scoprire, da visitare o almeno da conoscere e sognare.

ISOLE MALDIVE – Sono la capitale del mare per eccellenza e uno dei luoghi più incantevoli della terra. Avvicinandosi in aereo si vedono le sagome delle barriere coralline che fluttuano letteralmente nel blu dell’Oceano Indiano. A colpo d’occhio è perfino difficile capire quale sia la parte emersa e quale sia invece appena sotto il pelo dell’acqua.



CHICAGO – USA - Il blues come genere musicale ha qui la sua capitale anche se affonda le radici nei canti delle comunità di schiavi afroamericani nelle piantagioni degli stati meridionali degli Stati Uniti. La città ospita ogni anno a giugno un’importante manifestazione: il Chicago Blues Festival.



BLUE MOUNTAINS - AUSTRALIA - Sono una zona frastagliata a ovest di Sydney che fa parte della regione del Nuovo Galles del Sud. E' famosa per gli scenari suggestivi, le ripide scogliere, le fitte foreste e le cascate.



BLU CAVES – ZACINTO – GRECIA - Sono uno spettacolare sistema di grotte ad arco situate all’estremità settentrionale dell’isola. Il colore turchese intenso dell’acqua crea uno spettacolare contrasto con le rocce bianche e dorate della costa e con il verde della macchia mediterranea.



CHEFCHAOUEN - MAROCCO – La città, chiamata Perla Blu del Marocco, si trova non lontano da Tangeri, nel nord del Paese. Fu considerata sacra per secoli, tanto che era persino proibito l’accesso agli stranieri. Dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Chefchauoen è tutta dipinta delle più varie sfumature di blu perché questo colore, come vuole la religione, sarebbe simbolo del colore del cielo e del paradiso.



JODHPUR – INDIA – Questa piccola città del Rajasthan, nell'India nord occidentale è stata fondata verso la metà del XV secolo ed è celebre per il colore blu di cui sono dipinte le case della sua parte più antica. Costruite in origine per ospitare i bramini, membri della casta sacerdotale sono dipinte di blu perché si riteneva che potesse offrire il migliore riparo dall'ardore dei raggi solari.



GREAT BLU HOLE – BELIZE – E’ una grande dolina marina situata ad est delle coste del Belize, nel Mar dei Caraibi. La cavità, quasi perfettamente circolare, è larga più di 300 metri e profonda 123. Fa parte della Belize Barrier Reef, riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. E' considerato uno dei dieci siti di immersione più interessanti al mondo.



MOSCHEA BLU – ISTANBUL - E' una delle più importanti moschee della città. Deve il suo nome alle 21.043 piastrelle di ceramica turchese inserite nelle pareti e nella cupola, realizzate nella maiolica di İznik (l'antica Nicea).



CHIESA BLU - BRATISLAVA - Questa suggestiva chiesa di culto cattolico si trova nella zona orientale della Città Vecchia. E' dedicata a Elisabetta, figlia di Andrea II d'Ungheria. La chiesa, in stile Art Nouveau, è stata edificata a partire dal 1907 su progetto dell'architetto ungherese Ödön Lechner. Contiene anche richiami al romanico e all'arte bizantina, nei portali e nei mosaici che ornano l'esterno.



ANTARTIDE - E’ uno dei luoghi più freddi e inospitali della terra, con temperature medie che oscillano intorno ai -50°C, ma offre scorci naturali di potenza e bellezza straordinari. Il bianco la fa da padrone, ma il ghiaccio assume spesso colorazioni bluastre, mentre il mare, nelle zone più temperate, è di un blu intenso e quasi minaccioso.