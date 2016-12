Crociere: dieci cose da sapere prima di prendere il largo

Per aiutare chi pianifica la partenza, specie se è la prima volta che sceglie una vacanza in alto mare, MSC Crociere ha compilato un vademecum di cose da non dare mai per scontare e da tener presenti prima di… salpare le ancore.



1 - SCEGLI LA NAVE GIUSTA - La prima scelta da fare è decidere il tipo di nave su cui imbarcarsi, perché la dimensione può influire sull’esperienza di viaggio. Una nave piccola offre un ambiente più intimo e rilassato, ma propone meno attività. E’ dunque l’ideale per chi ama ritagliarsi momenti di privacy e relax, ad esempio per chi viaggia con il partner. La nave di grandi dimensioni ha invece più spazi condivisi e maggiori attrazioni, più ristoranti, strutture sportive professionali, tanti spazi per i bambini. In alcuni casi le navi più grandi, quelle con oltre 4mila passeggeri, hanno al loro interno spazi riservati e più intimi: sulla flotta MSC ad esempio ci sono aree super lusso riservate ai viaggiatori più esigenti



2 - DOVE ANDARE – Altro punto cruciale è la destinazione. Ogni compagnia propone una vasta gamma di itinerari, di varia lunghezza, dalla classica settimana, alla possibilità di combinare due itinerari per un viaggio più lungo e completo, o il Grand Voyage, o anora la transoceanca che collega due continenti. La regola è semplice: scegliere secondo le proprie passioni, che si tratti di città d’arte, di mete di mare o di una transatlantica.



3 – CHI PRIMA ARRIVA - Anche la crociera premia con tariffe convenienti chi prenota in anticipo. L’ideale è muoversi almeno tre mesi prima della partenza per usufruire delle condizioni migliori. Si risparmia anche attraverso le diverse fasce tariffarie a disposizione, che consentono di scegliere solo le esperienze che si vogliono vivere a bordo affidandosi ai diversi pacchetti offerti.



4 – SERVIZI DI BORDO - Molti sono compresi nel prezzo. La crociera prevede la pensione completa nelle zone buffet e nei ristoranti designati. Il posto è assegnato, ma se non è gradito è modificabile. Si paga solo se si desidera mangiare nei ristoranti tematici. Tra gli altri servizi “free” ci sono l’accesso alle piscine e agli idromassaggi, la palestra e i servizi serali di intrattenimento.



5 – QUESTIONI DI LOOK - Anche se non esiste un vero e proprio dress code, l’atmosfera da sogno che si respira in crociera è un’ottima occasione per sfoggiare i capi più eleganti del guardaroba: per sentirsi immersi in una favola! Tra le cose da portare con sé ci sono il costume da bagno, un completo bianco e una maschera stile carnevale di Venezia, per le feste a tema che spesso vengono proposte. Puòl essere utile anche una sciarpa o uno scialle, per le soste serali sul ponte o per qualche locale della nave in cui l’aria condizionata è un po’ più fresca.



6 - OGGETTI OFF LIMITS – Ci sono alcune cose che sulla nave proprio non possono salire: tra questi il ferro da stiro, le piastre per i capelli, altri piccoli elettrodomestici che scaldano. Tutto questo per garantire la sicurezza della nave. Ma, niente paura: per le occasioni importanti ci sono l’hair stylist di bordo, il servizio lavanderia e tanto altro.



7 – QUESTIONI DI ENERGIA – Attenzione ai cavi di alimentazione elettrica per i device: le norme di bordo rispettano i criteri internazionali. In cabina le prese sono solo a due poli: prima di imbarcarsi, quindi, è bene verificare se è necessario munirsi di adattatore e presa multipla.



8 – TUTTI A TAVOLA! – Sulle navi da crociera si mangia in pratica a qualsiasi orario e l’offerta gastronomica è uno dei punti forti di questo tipo di vacanza. La scelta di ristoranti e di altri spazi gourmet è vastissima e consente di scoprire i migliori piatti delle cucine gourmet mondiali.



9 - UN MONDO SENZA CONTANTI - A bordo non circola denaro contante. I passeggeri hanno una key card che viene utilizzata anche per i pagamenti. Al momento del check-in si devono depositare una cifra di denaro sulla card o collegarla a una carta di credito.



10 - ROMANTICISMO TRA LE ONDE – Chi vuole celebrare un momento o una ricorrenza significativa, ad esempio la luna di miele o un anniversario, può informarsi in agenzia viaggi sulle soluzioni particolari offerte per queste situazioni, ad esempio per godere di un’accoglienza studiata su misura e uno sconto sulla tariffa vigente. A bordo, poi, è possibile celebrare cerimonie simboliche ad esempio per fare le “prove generali” di un matrimonio o per rinnovare al partner la promessa di fedeltà eterna.