Con ANSA Viaggiart scoprire la Sicilia è più semplice

Prende il via in Sicilia un nuovo servizio che aiuta i turisti a scoprire le bellezze dell'Isola: il progetto editoriale si chiama ANSA Viaggiart : consiste in un portale tematico e una app per dispositivi mobili, con servizio di geolocalizzazione. Lo scopo è supportare turisti e viaggiatori nella scelta delle destinazioni e nel programmare itinerari di viaggio. Il servizio offre inoltre in tempo reale informazioni sulle diverse offerte del territorio, dai beni culturali al patrimonio paesaggistico, fino al calendario degli eventi e delle manifestazioni.

Il progetto editoriale nasce dalla collaborazione tra la startup del turismo italiano ViaggiArt e l'agenzia ANSA: si propone come una piattaforma che offre tutte le news di interesse culturale-turistico, una vera bussola per il turista, che informa, guida e consiglia. Il portale è dedicato a tutte le bellezze d'Italia, ma è tarato sul territorio che si sta visitando, offrendo delle vere e proprie coordinate geografiche dei luoghi.



Alla Sicilia ANSA Viaggiart dedica tre speciali: uno sul percorso arabo-normanno dichiarato patrimonio mondiale dall'Unesco; un altro su Sambuca di Sicilia, il paese della Valle del Belice al quale è stato assegnato il titolo di Borgo più bello d'Italia per il 2012 e il terzo sull'attore Mimmo Cuticchio che ha custodito la tradizione siciliana dell'opera dei pupi e del cunto.



A presentare l'iniziativa sono stati il direttore dell'ANSA, Luigi Contu, il Ceo di Altrama Italia, Giuseppe Naccarato, insieme al presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone, la vice presidente della Regione Mariella Lo Bello, l'assessore regionale al Turismo Antony Barbagallo, il presidente della fondazione Federico II, Francesco Forgione, il vicepresidente Ars, Giuseppe Lupo, e due testimonial d'eccezione della Sicilia: Maria Grazia Cucinotta e Mimmo Cuticchio. All'iniziativa sono stati invitati a partecipare anche i sindaci delle principali città, operatori del settore turistico e alberghiero e imprenditori.



"La scelta dei contenuti è stata fatta in base all'agenda dei visitatori - ha detto il direttore ANSA Luigi Contu- abbiamo scelto sia i luoghi più famosi che quelli meno conosciuti che comunque ruotano intorno ai grandi eventi e che vanno valorizzati". Il direttore Contu ha poi fatto riferimento ai social network: "Non dobbiamo averne paura, ma i social non possono essere una concorrenza - ha detto - dobbiamo saperli utilizzare, ma le grandi agenzie come l'Ansa sono una certificazione per l'informazione, che è un'altra cosa".