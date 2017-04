Cartoline dai Paesi più felici del mondo

Che cosa esiste di meglio della felicità ? Allora, quando si deve decidere la meta per una vacanza, scegliere di visitare uno dei dieci luoghi in cui le persone sono più soddisfatte della loro vita, può essere una prospettiva interessante dalla quale lasciarsi ispirare. Il World Happiness Report 2017 ha compilato la classifica in base a sei indicator i: prodotto interno lordo, aspettative di vita, libertà, generosità, sostegno sociale e assenza di corruzione. Se poi in questi luoghi così fortunati ci sono paesaggi incantevoli e spunti affascinanti , la decisione di partire è ancora più facile. Visto che la maggior parte dei Paesi più felici si trova nell’Europa settentrionale, la stagione primaverile è favorevole per un bel soggiorno… con il sorriso. (A proposito: l’Italia è al 48esimo posto).

1 - NORVEGIA - Rispetto allo scorso anno la Norvegia guadagna una posizione e sale in vetta alla classifica dei luoghi più felici. Il Paese ha molti punti di forza che rendono più bella la vita di chi ci abita, tra cui sicurezza, sanità, educazione e livello di occupazione. A questo aggiungiamo una natura spettacolare e incontaminata con la quale i norvegesi vivono a stretto contatto.



2 - DANIMARCA - Una forte rete di rapporti sociali e di fiducia reciproca, un marcato senso dell'uguaglianza e, non ultimo, la ricchezza di aree verdi anche nelle città fanno della Danimarca il secondo Paese al mondo in cui la felicità è di casa. A questo aggiungiamo paesaggi molto suggestivi e una capitale splendida Copenaghen: vale davvero la pena scoprirla.



3 - ISLANDA - L'Islanda è un luogo di bellezza selvaggia e di paesaggi incontaminati. A contribuire alla felicità dei suoi abitanti, al terzo posto nella classifica mondiale, ci sono anche ottimi livelli di occupazione e un tasso di criminalità è molto basso.



4 - SVIZZERA - La Confederazione Elvetica ha un'economia solidissima e tassi di disoccupazione minimi: gli orari di lavoro sono ragionevoli e gli abitanti possono dedicarsi alla famiglia e ai loro hobby. Le cure mediche sono di eccellenza, la sicurezza è elevata: insomma, c'è tutto quello che serve per essere felici.



5 - FINLANDIA - Ottime condizioni di lavoro, altissimo livello qualitativo per la sanità e sistema scolastico di prim'ordine e le pari opportunità garantite ai due sessi, maschile e femminile: tutto questo contribuisce a garantire alla Finlandia la quinta posizione nella Top10 dei Paesi più felici.



6 - PAESI BASSI - Hanno un alto tasso di occupazione ed elevati standard di educazione. Qui tra l'altro gli abitanti godono di un buon bilanciamento tra lavoro e vita privata, con tanto tempo libero in cui dedicarsi ai propri hobby.



7 - CANADA - Confrontato con gli Stati Uniti il Canada gode di un livello di felicità decisamente maggiore: si trova infatti in settima posizione, rispetto al quattordicesimo posto del Paese a stelle strisce. Tra gli elementi che contribuiscono alla sua felicità ci sono gli stipendi medi, tra i più alti al mondo, e un ottimo sistema scolastico.



8 - NUOVA ZELANDA – Entra quest’anno nelle prime dieci posizioni, con la sua natura splendida e i paesaggi incontaminati. E soprattutto, scavalca di una posizione la sua vicina di casa, l’Australia, nei confronti della quale esiste una certa rivalità. Una ragione in più per essere felici….



9 - AUSTRALIA - Si dice che i soldi non facciano la felicità, ma sicuramente possono aiutarla molto. E' questo il caso dell'Australia, la cui solida economia garantisce ai suoi abitanti stipendi elevati e un ottimo reddito medio pro-capite. In effetti, l’Australia si colloca in nona posizione mondiale.



10 - SVEZIA - La Svezia è uno dei Paesi con il più basso livello di corruzione al mondo e questo ha certamente un suo peso nel garantire la fiducia e la felicità dei cittadini. Un altro fattore importante sta nel contatto con la natura: Stoccolma è la città più verde d’Europa.