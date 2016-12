Malta: bellezza mediterranea e feste colorate

Ed ecco un'occasione d'oro per visitare Malta: la settimana del carnevale che va dal 5 al 9 febbraio, in cui la capitale Valletta diventa una delle capitali più allegre d'Europa. Il carnevale di Malta ha origini secolari ma fu con l'arrivo dei Cavalieri di San Giovanni nel 1535, che i festeggiamenti assunsero una forma imponente con tornei di bravura e sfilate. oggi il carnevale di Malta è uno dei più noti e frequentati d'Europa: in tutti i villaggi e le cittadine dell'arcipelago gli abitanti trovano modo per sbizzarrirsi seguendo ciascuno le proprie tradizioni. In particolare ,sull'isola di Gozo è Nadur il centro catalizzatore dei maggiori festeggiamenti: qui il carnevale assume toni originali grazie alle maschere grottesche indossate dai partecipanti che spontaneamente si aggirano per il paese organizzando divertenti "goliardate" che coinvolgono anche gli spettatori.



Un'ospitalità di grande tradizione - Gli alberghi sono famosi per il loro servizio inappuntabile e per la cortesia del personale; ma è proprio fuori dalle mura alberghiere vi aspetta un mondo che esalta i sensi: una cucina deliziosa, specialmente a base di pesce, attrazioni culturali che percorrono 7000 anni di storia, una natura spettacolare. Soprattutto se siete fan dell'outdoor, il clima invidiabile di Malta la rende meta ideale per passeggiate, escursioni, ma anche attività sportive per ogni livello di preparazione atletica.



Qualche suggerimento in più nella visita di Malta: ai più meditativi proponiamo sedute di yoga sulla spiaggia, mentre ai più attivi arrampicate sulle scogliere a picco sul mare. A chi vuol stare all'aperto, ma in dolce far niente, raccomandiamo di farsi cullare dalle onde noleggiando una barca a vela per un romantico aperitivo al tramonto nei pressi dell'impressionante bellezza della Blue Lagoon.



Maggiori informazioni: www.visitmalta.com



