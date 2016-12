Come impone la tradizione, domenica a mezzogiorno si svolge a Venezia il 'Volo dell'Angelo', nell'ambito delle manifestazioni per il Carnevale. L'Angelo è Giulia Selero, vincitrice dell'edizione 2011 del Carnevale veneziano, che dal Campanile di San Marco, atterra nella piazza sottostante, tra la folla in attesa.

Tra gli altri appuntamenti del secondo weekend del Carnevale 2012, nel Gran teatro di piazza San Marco, cuore delle manifestazioni, sabato alle 11.00 si svolgono le performance degli artisti di strada e nel pomeriggio dalle 15.00 ha luogo la sfilata delle Marie, altro appuntamento tradizionale del calendario carnascialesco. Nei giorni scorsi, visto il persistere delle avverse condizioni climatiche e in particolare delle eccezionali raffiche di vento in Punta della Dogana, è stata rimossa la macchina scenica del Toro. Confermato invece il programma di attività nelle piste di pattinaggio sul ghiaccio in Campo San Polo a Venezia e a Mestre in piazza Ferretto.



Tra gli altri appuntamenti: il Concorso per la Maschera più Bella che quest’anno si svolge in un contest quotidiano sul palco del Gran Teatro di San Marco. I concorrenti sfilano sul palco, sfidandosi a colpi di costumi, maschere e parrucche. Le sfilate sono in programma dalle 11 alle 13 e poi dalle 15.