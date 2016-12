Venezia, capitale del Carnevale

In effetti, il Carnevale in laguna coincideva storicamente, dal Cinquecento alla fine della Repubblica Serenissima, con la stagione teatrale, con spettacoli che avevano il culmine non solo nei teatri al coperto, ma anche nelle piazze. Anche quest'anno, dunque l'attenzione è puntata alla valorizzazione della città con apertura dei luoghi connessi all'epopea dello spettacolo veneziano, attraverso un ricco programma di show, concerti musicali, recital e rappresentazioni diffuse nei palazzi storici, nei campi e nelle calli.

Il cuore pulsante della kermesse è il Gran Teatro di Piazza San Marco, con un palco costruito sul modello dei teatri all'italiana dell'800: qui il pubblico si dà appuntamento per i grandi spettacoli e i concerti, a cui si assiste dalla platea o dagli esclusivi palchetti laterali coperti. Il Gran Teatro è presentato dalla società fieristica Expo Venice, la realizzazione tecnica è di GiPlanet. Di sera, sul parterre, si tengono balli, feste a tema con dj set e musica live; secondo un denso programma di eventi ideato dal Direttore artistico Davide Rampello e dalla società Venezia Marketing Eventi.

Riconfermata per il 2012 la formula di successo dell'anno scorso con un prologo nel week-end del 4 e 5 febbraio 2012. sabato il Gran Brindisi alla Fontana del Vino e domenica la Festa Veneziana sull'acqua. I festeggiamenti entrano poi nel vivo domenica 12, giorno del Volo dell'Angelo che vede un ospite femminile segreto calarsi con una fune dal campanile di San Marco fino al Palco per rendere omaggio al Doge. Sempre nel Gran Teatro fino al Martedì Grasso, sono presenti le Maschere, tradizionali e contemporanee, vere protagoniste della festa, La sera, spazio a feste, musica e animazioni a tema con dj set, musica dal vivo e animazioni.