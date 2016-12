Viareggio e i Corsi mascherati

Nell'edizione 2012, alle classiche quattro domeniche e al Martedì Grasso, si aggiunge il Grande Corso Mascherato notturno di sabato 3 marzo, particolarmente spettacolare grazie ai carri illuminati e al grande spettacolo pirotecnico in programma dopo la proclamazione dei vincitori tra i carri in concorso. Come di consueto, i giganteschi carri allegorici sono l'emblema dei sogni e dei problemi del vivere quotidiano, espressi con il linguaggio figurativo e dinamico dei grandi artisti della cartapesta. Queste immense opere d’arte in movimento, alte fino a 20 metri, sono ispirate ai temi più vari, dall’attualità, alla fantasia, da fenomeni di costume, alla satira, soprattutto politica, da sempre elemento caratterizzante delle sfilate viareggine. Tra i personaggi protagonisti di questa edizione: il governatore Mario Draghi, il presidente francese Sarkozy, ma anche il sindaco di Firenze Matteo Renzi e lo stesso sindaco di Viareggio Luca Lunardini. Non mancano neppure i riferimenti alla tragedia dello tsunami in Giappone.

Fino al 3 marzo Viareggio si trasforma così in una vera capitale del divertimento. Le chiavi della città passano nelle mani di Burlamacco, la maschera simbolo della spensieratezza e della voglia di far festa, nella colorata cerimonia di inaugurazione, in calendario per la vigilia del primo corso mascherato, ossia per sabato 4 febbraio. Il primo dei sei Corsi mascherati prende il via domenica 5 febbraio alle ore 15, preceduto dall'atterraggio dei paracadutisti in maschera della sezione viareggina dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sull’arenile di piazza Mazzini. Il secondo corso mascherato, dedicato ai Colori, si svolge domenica 12 febbraio, il terzo, di Gala, domenica 19 febbraio. Evento straordinario per Martedì Grasso, 21 febbraio, quando è in programma il quarto corso mascherato. Si tratta di una sfilata sui generis perché sfilano ad ingresso libero, solo i carri di prima categoria. Le costruzioni tornano al gran completo, sui Viali a mare anche domenica 26 febbraio, in occasione del quinto corso mascherato, detto della Tabernella in onore delle tradizionali Pentolacce. L’ultimo corso, quello notturno e di chiusura, è in programma per sabato 3 marzo, a partire dalle ore 19. Tutto il viale a mare è colorato dalle illuminazioni che rendono ancora più magiche le costruzioni in cartapesta. Al termine della sfilata viene proclamata la classifica delle costruzioni in corso e, a seguire, si svolge lo spettacolo di fuochi artificiali.