Foiano: il carnevale più antico d’Italia

Il carnevale è alle porte e in tutto il nostro Paese fervono i preparativi per celebrare in grande stile questa festa simbolo di divertimento, colore e un briciolo di pazzia. Se amate le maschere, i carri allegorici e le atmosfere pittoresche, Foiano della Chiana è il posto giusto per il vostro carnevale.

In Toscana, precisamente nella valle della Chiana, tutto è pronto per accogliere la 473esima edizione del, che con quasi mezzo secolo di storia alle spalle si aggiudica il primato di più antico d'Italia. Per tre settimane, dal 5 al 26 febbraio, le vie del borgo ospiteranno carri coloratissimi, maschere e festeggiamenti in onore del patrono della manifestazione, sua maestà re Giocondo. Quale nome più appropriato? Durante l'evento le quattro fazioni della città (gli Azzurri, il Bombolo, i Nottambuli e i Rustici) si sfideranno per aggiudicarsi l'ambito titolo di vincitore (che viene assegnato a chi costruisce le più strabilianti opere in cartapesta). A chiudere i festeggiamenti, la spettacolare cerimonia della rificolonata, durante la quale il “povero” re Giocondo perderà tutta la sua gioia di vivere. Sua maestà infatti, dopo aver fatto pubblico testamento, verrà dato alle fiamme!

foto Ufficio stampa

Novità edizione 2012

La più importante novità di questa edizione è senz'altro l’apertura gratuita del Carnevale dei Bambini, in piazza Garibaldi: giostre, simpatici giochi, trenini, piccoli carri e tanta animazione interamente dedicati ai più piccoli. Per assistere alle esibizioni dei giganti di cartapesta – che avverranno nelle vie del paese - è invece necessario munirsi del biglietto di entrata.

Altra grande novità è l’elezione della Reginetta del Carnevale, con incoronazione domenica 19 febbraio.

Per il 21 febbraio (martedì grasso) invece è in programma una grande festa, che inizierà nel pomeriggio per concludersi in tarda serata con l'attesissimo veglione in maschera.

Qualche informazione utile

Prezzi dei biglietti: 8 euro ordinario, 7 euro per le comitive superiori a 30 persone, 18 euro abbonamenti per 4 corsi. Per i bambini al di sotto dei 12 anni l'entrata è gratuita.

Foiano della Chiana è raggiungibile, da Nord e Sud, dall'autostrada A1, con uscita a Valdichiana. Da Est, SS Siena-Perugia con uscita a Foiano della Chiana.