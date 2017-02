Carlo Vulpio e la sua Italia nascosta

LʼItalia nascosta nel racconto di Carlo Vulpio 1 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa L'Italia nascosta nel racconto di Carlo Vulpio 2 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa L'Italia nascosta nel racconto di Carlo Vulpio Civita di Bagnoregio. Foto di Tony Vece 3 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa L'Italia nascosta nel racconto di Carlo Vulpio Castellamare di Stabia, Villa San Marco, atrium con impluvium e larario. Foto di Tony Vece 4 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa L'Italia nascosta nel racconto di Carlo Vulpio Cividale del Friuli. Foto di Lucia Casamassima 5 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa L'Italia nascosta nel racconto di Carlo Vulpio Orroli, il nuraghe Arrubiu (foto da Internet) 6 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa L'Italia nascosta nel racconto di Carlo Vulpio Rocchetta al Volturno, l’abbazia di San Vincenzo. Foto di Tony Vece 7 di 7 Ufficio stampa Ufficio stampa L'Italia nascosta nel racconto di Carlo Vulpio San Remo, un carruggio della Pigna. Foto di Lucia Casamassima leggi dopo slideshow ingrandisci

“L’Italia nascosta” non è una guida, ma un racconto di viaggio alla scoperta di trenta meraviglie tutte da scoprire o riscoprire. Carlo Vulpio, giornalista del “Corriere della Sera” dal 1990, è autore di inchieste e reportage culturali dall’Italia e dall’estero. Ha scritto anche Roba nostra (2008), La città delle nuvole. Viaggio nel territorio più inquinato d’Europa (2009) e Un nemico alla Rai (2012).



“Questo libro avrei dovuto scriverlo io. Mi sono distratto, e Carlo Vulpio mi ha rubato il soggetto e l’editore. Così ora io sono costretto a rileggermi per sapere dove sono stato e cosa ho visto. E Carlo, come un ventriloquo, parla al posto mio. Io mi mangio le labbra e lo maledico. Anzi: vorrei strillare. E invece lo devo ringraziare. Leggendolo mi conosco meglio, e mi ritrovo a camminare per l’Italia, mentre lui, chiuso in casa o in una stanza d’albergo, scrive per me.” commenta Vittorio Sgarbi.



“Nel suo Antica terra, pubblicato nel 1967, Bonaventura Tecchi preconizza la fine della sua Civita. Scrive che ‘è condannata: pochi anni ancora, poi la fine è sicura’, poiché ‘tutto quel che è rimasto – un ciuffo di case e di mura in rovina, nere sul tufo, erette come sul vuoto – respira ormai l’atmosfera della fine’. Invece, forse proprio perché questo borgo ‘è più miracolo che cosa vera, più leggenda che realtà’, Civita vive. Persino in una delle testimonianze etrusche a maggiore rischio geologico, il tunnel chiamato Bucaione, che attraversa la parte bassa del centro abitato e immette direttamente nella Valle dei Calanchi. Dove l’ultima vera minaccia alla bellezza e alla delicatezza dei luoghi non è la violenza di cui può essere capace la terra, ma quella partorita dalla mente malata degli uomini, che qui vi vedrebbero bene la scellerata installazione di venti pale eoliche alte centocinquanta metri.”