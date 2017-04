Camionetas: gli autobus del Guatemala

Gli autobus colorano letteralmente il territorio del Guatemala, non prima di aver fornito alla cittadinanza un servizio: la maggior parte di essi sono infatti utilizzati come autobus di linea, mentre altri sono taxi privati, dei veri e propri taxi collettivi.

Sono frequenti, affollati, economici: si paga circa un dollaro per un tragitto di circa un’ora e non è raro vedere famiglie numerose stringersi in un unico sedile o scorgere persone che portano con sé animali di ogni tipo.



Ma quale automezzo si cela sotto la scintillante carrozzeria rinnovata di questi autobus 2.0? Si tratta dei vecchi e famosi scuolabus americani, dall’inconfondibile colore giallo, che giungono direttamente dagli Stati Uniti e approdano in apposite officine specializzate nel rimetterli completamente a nuovo, ideando per loro un nuovo “look”.



Le idee di meccanici e carrozzieri si fondono, dando vita a una riprogettazione estetica del mezzo a partire dall’esterno, che è reso decisamente più colorato e accattivante; si procede ripitturando, riverniciando e personalizzando la carrozzeria, cromandola e dotandola di luci colorate a intermittenza, trombette che fungono da clacson e adesivi fiammanti.

Non solo l’esterno, ma anche gli interni, d’altro canto, vogliono la loro parte: i sedili, il volante e i comandi di guida sono rinnovati, insieme al motore che viene modificato, potenziato notevolmente: gli autobus guatemaltechi montano spesso motori di caterpillar con una o, addirittura, due turbine.



Direttamente proporzionale al motore, anche il sistema di frenata richiede un’elevata prestazione: le camionetas raggiungono velocità molto elevate e occorre ideare per loro un metodo di frenata adeguato.

Spesso i meccanici adottano freni raffreddati ad acqua, considerando le discese ripide di un territorio ricco di altopiani e variegato come quello guatemalteco, nel quale i freni sono sottoposti a molta pressione e a un elevato surriscaldamento.