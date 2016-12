La Bit invade Milano

In occasione della 32/a edizione della Borsa Internazionale del Turismo a Fieramilano di Rho (16-19 febbraio), Milano si colora di eventi e manifestazioni che animano l'intera città. Il programma si intitola "Tutto il Mondo in Città, Milano al Centro del Mondo" e costituisce un vero e proprio "Fuori Bit" o "Extra Bit"

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'Assessorato al Commercio, Fiera Milano ed Expo 2015 S.p.A., è un programma interamente dedicato alla scoperta delle culture del mondo con eventi, mostre fotografiche, appuntamenti musicali, culturali e gastronomici che animano il centro cittadino da giovedì a domenica.

Il cartellone di eventi è particolarmente ricco, a cominciare dalla Slovenia che, alla Triennale, popone "Silent Revolutions", una mostra dedicata alla creatività e al design made in Slovenia. La Serbia si affida invece alla musica dell’orchestra “Nema Problema” che, a bordo di un autobus a due piani, attraversa Milano interpretando lo spirito balcanico anche con improvvisazioni in Piazza della Scala, Piazza Duomo, Brera, Largo La Foppa, Piazza Sempione, Colonne di San Lorenzo e Navigli. La Polonia è invece protagonista nello storico palazzo del Tourig Club Italiano con la mostra fotografica dedicata alle spettacolari miniere di salgemma di Wielicizka, un’occasione per scoprire una nazione in equilibro tra tradizione e futuro in vista dei prossimi campionati europei di calcio 2012.

Spazio anche alle suggestive melodie popolari del Fado, accompagnate dalle intense armonie di Porto, come rappresentanti del Portogallo con un viaggio in Brera tra gusto e cultura. Sempre in Brera i violini, i flauti e le cornamuse d’Irlanda sono la colonna sonora delle travolgenti danze del gruppo Gens Dy’s, nella cornice dello storico pub irlandese O’Connell. In via dell’Orso i profumi e sapori del Marocco fanno da cornice esclusiva a due esibizioni della tradizionale arte Gnaoua, incarnata da quattro ballerini che interpretano e danno voce alle pratiche antiche del loro popolo. La Grecia propone degustazioni di prodotti tipici e vini, organizzate nei vari negozi di Brera Associazione Commercianti.

Mari smeraldo, fondali mozzafiato, pesci multicolori e spiagge da sogno sono il biglietto da visita delleche all’Acquario Civico racconteranno i loro preziosi tesori sommersi attraverso gli scatti dei più rinomati fotografi subacquei del mondo. Il famoso suonatore di Sapeh, Mathew Ngau Jau, regalerà attimi intensi di musica e cultura malese nei suoi aspetti più autentici e primitivi, catapultando gli spettatori nel cuore dellae delle sue foreste, dove nascono le melodie e i mistici tatuaggi tribali. Infine tutti gli amanti della vela e i neofiti del mare potranno scoprire i segreti di questo affascinate mondo direttamente dalla voce di skipper come Francesco de Angelis, Paul Cayard, Andrea Mura e Jochen Schumann che ogni sera anello Spazio di via Foppa 49 racconteranno le emozioni di una vacanza in barca nei mari più suggestivi del mondo dal Mediterraneo all’Oceano Indiano.