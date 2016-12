La Regione Campania alla Bit

La Regione si presenta quest'anno in una veste nuova: in questa edizione della Bit, è infatti l’assessorato al Turismo a organizzare in prima persona la partecipazione all’evento fieristico, in collaborazione con Unioncamere. Le aziende impegnate nell’accogliere e "coccolare" i turisti diventano, così, protagoniste nell’azione di promozione. Sono presenti in Fiera le bellezze del patrimonio storico e artistico di cui la regione è ricca, così come tutti i prodotti di filiera, dal turismo culturale a quello legato al mare, alle proposte per le scuole senza dimenticare le offerte per scoprire i meravigliosi sapori della gastronomia. Non mancano neppure il turismo religioso e il sempreverde turismo termale. Insomma, il volto della Campania si propone in un'immagine unitaria del territorio che lascia invariate le specificità di ogni singolo luogo.

Per scoprire le eccellenze di questa regione non basta semplicemente guardare: in Campania si può anche toccare con press tour, educational e fam trip. Un esperimento riuscito nel 2011 che quest’anno diventa routine. Gli operatori campani dell’incoming possono far conoscere a stampa specializzata e addetti ai lavori, direttamente, il territorio regionale. Si inizia, così, a familiarizzare (da qui fam trip) con strutture, luoghi e soggetti interessati.

Per Bit 2012, per la prima volta la Regione Campania ed il mondo delle imprese hanno lavorato insieme all'allestimento dello stand, alle iniziative di promozione da tenere in fiera e alle attività di contatto con gli operatori del turismo nazionali ed internazionali. L’obiettivo è quello di dare vita ad un'azione di promozione unitaria ed organica, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e mettendo insieme il profilo istituzionale e quello economico-produttivo del turismo in Campania.. Il vicepresidente della Giunta regionale con delega al Turismo Giuseppe De Mita commenta così l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa con Unioncamere Campania: “Abbiamo deciso di siglare il protocollo d'intesa con Unioncamere Campania visto il rilievo nazionale ed internazionale che da sempre la Bit di Milano riveste. Da quest’ anno l’Assessorato al Turismo organizza direttamente la partecipazione agli eventi fieristici con l’ unico obiettivo di sostenere il tessuto imprenditoriale della Campania. La collaborazione con Unioncamere va proprio in questa direzione, quella di rendere protagoniste le aziende impegnate nel turismo, dando loro un ruolo centrale nell’ azione di promozione che si svolge nell’ ambito degli appuntamenti fieristici.”

Le novità per la stagione turistica vengono illustrate nel corso di una conferenza stampa venerdì 17 febbraio alle 12. Appuntamento a Milano, nella struttura fieristica di Rho, dove la Campania è presente nel padiglione 1, stand H01 M10.

Per informazioni turistiche, sito Internet http://www.incampania.com