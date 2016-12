Bit: il migliore turismo...

Bit 2012

Dal 16 al 19 febbraio (apertura al pubblico: sabato 18 e domenica 19 febbraio, dalle 9.30 alle 18.30, e solo per i padiglioni Italy e The World) in Fieramilano (Rho-Pero) si svolge la 32° edizione della , dalle 9.30 alle 18.30, e solo per i padiglioni Italy e The World) in Fieramilano (Rho-Pero) si svolge la 32° edizione della Bit (Borsa Internazionale del Turismo). Gli appassionati di viaggi, operatori del settore e non, potranno scoprire i nuovi trend di viaggio, le idee più originali e inconsuete e partecipare ai tanti eventi pensati per far scoprire il mondo divertendosi. Tra i Paesi presenti: Giappone, Corea, Svizzera, Irlanda, Ungheria, Quebec, Iran, Maldive, Malesia, Messico, Etiopia, Slovenia, Croazia, Lituania, Zambia, Thailandia, Cipro, Sri Lanka, Serbia, Svezia, Cuba, Giordania, Nepal. La nostra Italia (area Italy) è presente con la partecipazione delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto. Non mancano le proposte dai cinque continenti, nell'area The World. Inoltre tra i Paesi presenti per la prima volta in Bit spiccano: Laos e Isole Cayman, mentre ritornano Filippine, Georgia, Martinica. Infine, quest’anno per facilitare la visita ai viaggiatori, le aree di interesse solo professionale rimarranno separate anche durante il weekend.

Ultime novità dal mondo dei viaggi

-Le nuove destinazioni. La Bit ha individuato, grazie al costante monitoraggio dei mercati e al continuo interscambio con tutti i maggiori player del settore, 5 nuove destinazioni: Sri Lanka, Indonesia, Malesia, Messico e Argentina. Lo Sri Lanka per le sue bellezze naturali e per il suo costante investimento in infrastrutture turistiche, l’Indonesia per le sue incantevoli isole e per il suo potenziale nei flussi outgoing, la Malesia per le sue bellezze naturali e il suo ambiente dai connotati vicini a quelli dell'occidente, e il Messico per il suo costante sviluppo delle infrastrutture turistiche. Infine l’Argentina da un lato vede crescere i suoi viaggiatori all’estero, grazie a un’economia in crescita, e dall’altro alletta i visitatori con prezzi flessibili.

-Il lifestyle si adegua ai tempi e punta su lusso minimal e wellness. La parola d'ordine degli ultimi tempi, considerata la situazione economica attuale, è: sobrietà. Stile di vita a cui si adatta anche il turismo di lusso. Infatti i nuovi hotel e resort di lusso optano per uno stile minimal e si focalizzano sul wellness e i servizi.