Bertinoro, il “balcone della Romagna”

06:00 - Godere di uno splendido e inaspettato panorama dalle appendici dell’Appennino forlivese, di un suggestivo paesaggio la cui vista si estende fino al mare, si può: basta affacciarsi dal “Balcone della Romagna”, ovvero Bertinoro, caratteristica cittadella medievale ricca di mura, torri e case antiche, nota anche come "Città del vino".





Scopriamo di più su questo antico borgo facendoci accompagnare da myownitaly.com (www.myownitaly.com) sito di viaggi e turismo che ci fa da guida verso mete insolite e itinerari particolari nel nostro territorio.

Il curioso nome di questo borgo deriva probabilmente da una leggendaria frase pronunciata da Galla Placidia, figlia dell'imperatore romano Teodosio: si narra che la principessa, assaggiando il vino prodotto nella zona, esclamò: "Non di così rozzo calice sei degno, o vino, ma di berti in oro!".



Si può iniziare a visitare il borgo partendo dalla maestosa Rocca di Bertinoro, edificata attorno all'anno 1000, che domina la cittadella dalla cima del Monte Cesubeo. Nella Rocca soggiornò l’imperatore Federico Barbarossa nel 1177 con la sua corte e le sue milizie; il luogo divenne poi sede vescovile dal 1584. Ancora oggi la struttura difensiva mantiene ben conservato il suo aspetto medievale.



La Rocca ospita attualmente il Centro Residenziale Universitario dell’Alma Mater Studiorum di Bologna ed il favoloso Museo Interreligioso, inaugurato nel 2005, che offre la possibilità di indagare gli aspetti comuni delle tre religioni monoteiste Ebraismo, Cristianesimo e Islam. Il percorso espositivo propone la conoscenza dei valori dell’altro come strumento per la promozione del dialogo.

Ma Bertinoro è nota per essere considerata la "Città dell’ospitalità" per eccellenza, grazie alla tradizione della trecentesca “Colonna dai dodici anelli” (o Colonna delle anella), ognuno corrispondente a una delle dodici famiglie deputate un tempo ad ospitare il forestiero che, arrivando, vi legava il cavallo, tradizione evocata tutt'oggi la prima domenica di settembre.



Bertinoro è celebre per i suoi vini e per la sua gastronomia. La città ha dedicato al vino anche un sentiero: la Strada della Vendemmia ove si racconta, attraverso una serie di dipinti di artisti locali, la storia del ciclo della vite. Insomma, un ottimo svago per chi si reca in vacanza! Molte sono le cantine visitabili aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori di Forlì-Cesena dove è possibile degustare i vini tipici, Albana e Sangiovese.

La cucina locale è ricca di primi piatti creati dalle mani delle “sfogline”, le donne che lavorano la sfoglia ancora con il matterello. Da non perdere anche le piadine, tipico pane romagnolo, preparate al momento nei numerosi chioschi del paese.



Altro prodotto tipico di questa zona è l'olio extravergine di oliva, dal colore giallo con riflessi verdognoli intensi. L'odore fruttato tenue e il sapore di media dolcezza e di acidità molto bassa, lo pongono tra il delicato olio ligure e il più deciso olio toscano e pugliese.

Insomma, Bertinoro è veramente una piacevolissima scoperta e un luogo in cui deliziare il palato e la vista.

Info: www.emiliaromagnaturismo.it

www.museointerreligioso.it