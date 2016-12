Berlino: frizzante, moderna e culturale

18:34 -

La Porta di Brandeburgo, oltre 170 musei, parchi e una storia antichissima sono le caratteristiche principali di una delle città più affascinanti d’Europa: Berlino. Meta perfetta per una vacanza completa sotto ogni punto di vista.

UNA PASSEGGIATA A BERLINO - Culturale, frizzante, moderna e ricca di fascino, Berlino è una di quelle città in continua evoluzione. Divisa in 12 distretti chiamati Bezirke, ognuno dei quali è composto da più quartieri, è ricca di monumenti, aree verdi, storia, locali e ogni tipo di divertimento. Descrivere ogni monumento o luogo di interesse turistico è davvero cosa impensabile ma tra i tanti beni culturali, naturali e artistici non sono sicuramente da tralasciare: Alexanderplatz, la Porta di Brandeburgo, Pariser Platz, Gendarmenmarkt e la Cattedrale Sankt-Hedwigs-Kathedrale.

Alexanderplatz è certamente la più celebre e grande piazza di Berlino. Il suo nome deriva dallo zar Alessandro ma la sua grande notorietà deriva sicuramente dal romanzo di Alfred Döblin, intitolato: "Alexanderplatz Berlin". Qui dal 1960 sono sorti l'ex grande magazzino Centrum, i passaggi Alex che fanno seguito alla piazza e la Berliner Fernsehturm (la Torre della Televisione di Berlino). La Porta di Brandeburgo è invece l’unica porta della città che si è conservata così come era stata realizzata a fine ‘700. Nel passato costituiva l’elemento divisorio tra la parte est e la parte ovest della città. La porta, realizzata in pietra arenaria, è sicuramente uno degli esempi più belli di classicismo tedesco. La porta di ingresso ricorda i propilei dell'antica Acropoli di Atene.

Pariser Platz (Piazza di Parigi) è il cosiddetto “salotto buono” di Berlino, una delle piazze più eleganti e raffinate della città. La piazza è circondata da ville cittadine signorili, ambasciate, dalla casa Liebermann e dalla casa Sommer realizzate come una "coppia gemella", la cui architettura trae ispirazione dagli esempi storici del maestro prussiano dell'edilizia: Friedrich August Stüler.

Altro luogo di grande importanza storica e culturale è poi la Gendarmenmarkt, considerata da molti come la più bella piazza d’Europa.

Qui bellissime sorgono le chiese gemelle del Deutscher Dom (Duomo tedesco) e del Französischer Dom (Duomo francese), grande esempio di armonia architettonica. La piazza fu realizzata nel 1688 secondo i piani di Johann Arnold Nering e si chiamava in origine "Linden-Markt", (Mercato dei Tigli), più tardi "Fiedrichstädtischer" (Mercato di Fiedrichstädtisch) e successivamente "Neuer Markt" (Mercato Nuovo). La Sankt-Hedwigs-Kathedrale, edificata tra il 1747 e il 1773 sotto Federico II, rappresenta il più importante edificio sacro romano-cattolico di Berlino. L’elemento architettonico più affascinante di tutto l’edificio è sicuramente la cupola costituita da 84 segmenti in cemento armato.



Per maggiori informazioni: www.visitberlin.de/it