Vacanze in famiglia nei Kinder hotel

foto Ufficio stampa Correlati A Rovaniemi con Babbo Natale La loro origine è tedesca, come si intuisce dal nome, ma il concetto sta prendendo piede anche in Italia. Si tratta dei kinder hotel, letteralmente “alberghi per i bambini”: strutture ideali per le vacanze in famiglia, caratterizzate da stanze ampie, aree comuni adibite ai giochi, staff di animatori, attività ricreative e menù con un'alta scelta di cibi adatti ai più piccoli, omogeneizzati compresi. La più alta concentrazione è in Austria e Germania, ma anche in Alto Adige non mancano strutture di questo tipo.

Un sito per trovare l'albergo perfetto Kinder Hotels saprà aiutarvi nella scelta dell'albergo ideale. Se avete in programma una vacanza con bimbi al seguito e volete la garanzia che i vostri piccoli si divertano senza però condizionare troppo anche il vostro tempo libero – le vacanze, in fondo, sono un diritto anche per i genitori -, il sitosaprà aiutarvi nella scelta dell'albergo ideale. Dieci sono i criteri di qualità - Smileys - attraverso cui vengono recensite le strutture, così da facilitare la scelta. Ogni albergo presente sul sito ha almeno 3 delle caratteristiche qui di seguito: basta scegliere le opzioni che corrispondono alle vostre esigenze e la zona geografica. per partire con serenità, senza il timore di trovare cattive sorprese... Come scegliere Il bollino SI - A tutto smile indica gli hotel con trattamento all inclusive, dalla colazione alla merenda, passando per gelato e bar di succhi di frutta. Accademia di nuoto Fred segnala la presenza di piscine in cui imparare a nuotare e classi suddivise per età a partire dal quarto mese, mentre negli alberghi con bollino Wellness è possibile rilassarsi tra saune, bagni turchi o grotte di vapore. Inserite l'opzione Scuola di magia se i vostri bambini desiderano imparare i primi numeri di spettacolo e giochi di prestigio, o Smiley goes on the net se volete che apprendano a muovere i primi passi su internet. Per piccoli sciatori, a partire dai due anni di età, bisogna cercare il bollino Sulla neve in fasce, e per baby cinefili lo Smileyplexx, che indica la presenza di cinema-teatri;