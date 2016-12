Aspettando l’estate: ecco le isole più belle del mondo

06:00 - L’estate non è ancora arrivata, ma il desiderio di vacanza è già nell’aria: ecco allora la classifica delle isole più belle e più amate del mondo secondo le opinioni dei viaggiatori di tutti i continenti. La preferita in assoluto è Providenciales, un angolo di paradiso nei Caraibi, seguita da Maui, alle Hawaii e da Roatan, in Honduras. La più votata in Europa è la greca Santorini mentre, tra le mete italiane, l’isola più gettonata è Capri, al vertice della classifica italiana e all’ottavo posto nel ranking europeo.

Sono questi i vincitori dei premi Travelers’ ChoiceTM Islands 2015 di Tripadvisor, la grande community online di viaggiatori. Le classifiche 2015 hanno preso in considerazione oltre 100 isole a livello mondiale sulla base di milioni di recensioni e opinioni degli utenti del sito. I vincitori sono stati individuati utilizzando un algoritmo basato sulla quantità e la qualità di recensioni e punteggi di hotel, attrazioni e ristoranti negli ultimi 12 mesi.



Il podio mondiale è tutto americano: vincitrice assoluta e isola più apprezzate a livello mondiale è risultata Providenciales, nell’atollo caraibico di Turks and Caicos, seguita da Maui, Hawaii, in seconda posizione, e Roatan, Honduras, al terzo posto. La prima delle isole europee è la greca Santorini, quarta nella classifica mondiale.La più apprezzata isola italiana è invece Capri, all’ottavo posto europeo.



Le isole sono la meta preferita degli italiani per una vacanza al mare: secondo un recente sondaggio, effettuato sempre dal sito di viaggi su oltre 4.400 nostri connazionali, la metà del campione ha fatto un viaggio su un’isola lo scorso anno e il 42% ha già fatto o ha in programma una fuga su un’isola nel 2015. Le isole piacciono soprattutto perché se ne apprezzano i ritmi di vita (36%), ci si può meglio rilassare in spiaggia (27%) e sperimentare la cultura tipica locale (25%). Le isole si confermano anche meta ideale per un soggiorno romantico: oltre la metà dei rispondenti (61%) ha indicato il proprio partner come il compagno preferito per un soggiorno di questo genere. Un altro 25% ha indicato la famiglia, il 10% per un amico e solo il 3% dichiara di voler partire in solitaria.



Analizzando invece il budget da mettere in conto per soggiornare su un’isola, il sondaggio rivela una forbice di prezzi davvero ampia. Comparando i prezzi medi degli hotel nelle isole della top 10 mondiale, le più economiche risultano essere Ko Tao in Thailandia (81 Euro) e Madeira in Portogallo (82 Euro). Il soggiorno è invece decisamente più dispendioso a Providenciales, Turks and Caicos (470 Euro) e a Bora Bora, Polinesia Francese (397 Euro).



Ecco le classifiche delle isole più amate dai viaggiatori:



TOP TEN MONDIALE

1. Providenciales, Caraibi

2. Maui, Hawaii, USA

3. Roatan, Honduras

4. Santorini, Grecia

5. Ko Tao, Thailandia

6. Madeira, Portogallo

7. Bali, Indonesia

8. Mauritius, Mauritius

9. Bora Bora, Polinesia Francese

10. Fernando de Noronha, Brasile



TOP TEN EUROPA

1. Santorini, Grecia

2. Madeira, Portogallo

3. Creta, Grecia

4. Zacinto, Grecia

5. Fuerteventura, Spagna

6. Jersey, Regno Unito

7. Maiorca, Spagna

8. Capri, Italia

9. Tenerife, Spagna

10. Corsica, Francia



TOP TEN ITALIA

1. Capri, Campania

2. Ischia, Campania

3. Lampedusa, Sicilia

4. Ustica, Sicilia

5. Favignana, Sicilia

6. Lipari, Sicilia

7. La Maddalena, Sardegna

8. Isola d’Elba, Toscana

9. Ponza, Lazio

10. Vulcano, Sicilia