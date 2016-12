Donnavventura: Papua Nuova Guinea, the land of the unexpected

Questo è accaduto a causa della morfologia del territorio che ha fatto sì che la popolazione sia frammentata in un gran numero di tribù, alcune tuttora molto isolate resto del mondo, che conservano, oltre alla propria lingua anche usi e costumi. Poter assistere alle danze tradizionali e ai riti di una di queste comunità è davvero qualcosa di straordinario, si viene immediatamente catapultati in una dimensione ancestrale a noi totalmente estranea.

Anche nelle zone più remote si incontra sempre qualcuno che cammina, spesso scalzo e portandosi appresso il macete, inseparabile strumento di lavoro ed anche l’ombrello, per il sole o per la pioggia che è sempre abbondante a causa del clima tropicale monsonico del paese.

Ovunque si trovano mercati e bancarelle dove vengono cucinate le pietanze più diverse, dal pollo con verze o banane, al maiale, ai filetti e teste di pesce pescato a largo delle coste e poi ancora patate dolci, frittelle di vario genere e tanta frutta. Come involucro vengono spesso usate le foglie di banano.

Rito condiviso da uomini e donne è quello del masticare il “betel nut”, il nocciolo della palma d’areca che, amalgamato ad un morso di “mastard”, un bastoncino di senape, e ad un pizzico di polvere di corallo, crea una poltiglia rossa che colora la bocca dandole un’aria vagamente vampiresca. Si tratta di un momento di aggregazione estremamente socializzante, che coinvolge tutti.

La maggioranza della popolazione è cristiana, anche se sono ancora fortemente radicate le credenze ancestrali a matrice animista, a volte combinate con il cristianesimo.

Il turismo non è molto sviluppato se non nella zona costiera di Madang, dove è possibile trovare strutture ricettive di un certo livello e da lì andare alla scoperta di quella che chiamano “the land of the unexpected” la terra dell’inatteso.