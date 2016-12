Donnavventura a Kuala Lumpur

è la più grande città della, nonché la capitale della Federazione di stati che costituiscono il paese. Il parlamento ha sede qui, come pure la residenza reale. Il re viene eletto una volta ogni cinque anni, tramite mandato, tra i sovrani ereditari di nove dei tredici stati che compongono la Federazione.

Indiscutibile simbolo della città e della sua irrefrenabile corsa economica, sono le Petronas Tower, le spettacolari torri gemelle che, fra il 1998 ed il 2004, sono state l’edificio più alto del mondo con i loro 452 metri d’altezza. Sono state realizzate dall'architetto argentino Cesar Pelli tra il 1995 e il 1998, e si sono immediatamente imposte come l’emblema del progresso economico del paese.

La pianta di ogni torre ricalca uno schema geometrico ricorrente nell'architettura di tradizione islamica. È composta di due quadrati (simbolo del mondo materiale) ruotati e sovrapposti in modo da formare una stella iscritta in un cerchio (simbolo della diffusione della religione islamica).

Un connubio armonico di temi stilistici propri della cultura malese e soluzioni tecniche iper-tecnologiche che danno vita a queste stupefacenti torri dalle 32.000 finestre, collegate fra loro da un ponte, chiamato Skybridge, che unisce gli edifici ad un’altezza di 171 metri, fra il 41° ed il 42° piano e dal quale si gode di una vista mozzafiato sulla città.

All’interno si trovano la sede dalla compagnia petrolifera statale Petronas, a cui devono il nome, varie multinazionali, sale conferenze, ristoranti ma anche un teatro, un'ampia biblioteca sull'energia ed uno strabiliante e scintillante centro commerciale.

Kuala Lumpur è una delle città più dinamiche del sud est asiatico, moderna, cosmopolita, proiettata verso il futuro ma ancora stoicamente legata alle le proprie origini multietniche, ancora ben radicate al di là dei grattacieli.

La città ha infatti un’origine umile e multiculturale, nasce a metà dell'Ottocento come cittadina mineraria, abitata da cercatori di stagno per lo più cinesi, stabilitisi alla confluenza dei fiumi Kelang e Gombak, da qui il nome Kuala Lumpur, che significa proprio “confluenza fangosa”. In un secolo e mezzo la crescita è stata vertiginosa sino ad arrivare al boom economico ed edilizio degli anni Ottanta e Novanta.

Basta però addentrarsi tra le vie di Chinatown, il quartiere più animato della città, per ritrovare colori, profumi e odori tradizionali, che si diffondono tra le mille bancarelle che vendono cibo da strada. Si può mangiare a qualunque ora della giornata, basta sapersi adeguare al gusto malese.

Strabiliante per colori e architettura è il Thean Hou Temple, il tempio cinese, simbolo della pacifica convivenza di più credi religiosi all’interno della stessa città.

Numerosa è anche la comunità indiana, proveniente soprattutto dalla parte meridionale del paese, di cui conserva usanze e tradizioni. Little India ha un aspetto più sobrio di China Town, ma di certo merita una visita.

Appena al di fuori della città si trovano le Batu Caves, una serie di caverne di calcare che ospitano un complesso religioso induista, uno dei più importanti al di fuori dell’India, in cui si svolge il festival di Thaipusam, che richiama ogni anno oltre un milione di pellegrini. L’imponente statua dorata di Lord Murugn domina l’accesso al tempio.

Kuala Lumpur affascina per i suoi contrasti estremi, che ne fanno una meta imperdibile per ogni viaggiatore.