Accoglienza in alta uniforme

È ai piedi del Monte Bianco, nella vallata di La Thuile che si rinnova, come ogni anno, l’addestramento del nuovo team di Donnavventura. Siamo quasi al confine con la Francia, a oltre 1400 metri di quota, nel comune più occidentale della Valle d’Aosta, dove si incontrano la Dora del Rutor e la Dora di Verney.

L’appuntamento è sempre alla Scuola Militare Alpina di La Thuile, la Caserma Monte Bianco, centro dell’Esercito Italiano dedicato alla preparazione dello Sci Alpinismo.

Cinque le super-finaliste che, dopo aver superato i vari step di selezione hanno affrontato anche l’esperienza della caserma: Barbara, Cinzia, Federica, Maria Elena e Valentina. Quest’ultime due proprio di La Thuile.

A raggiungerle anche Mirella, Anna, Eleonora ed Elena, ripescate all’ultimo minuto e accorse a La Thuile per cimentarsi in quest’ultima fase decisiva per la scelta della nuova squadra.

Al consueto appuntamento quest’anno si è aggiunta una novità: il team di neoreporter, oltre ad essere accolto dai militari presenti in caserma, ha avuto la fortuna di incontrare anche i cadetti dell’Accademia Militare di Modena. Una trentina di giovani allievi alla fine del primo anno di formazione, impegnati anche loro nella fase di addestramento prima della pausa estiva, che hanno accolto le Donnavventura in alta uniforme. Ad attirare l’attenzione delle Donnavventura, sono prime fra tutte cinque giovanissime ragazze.