Donnavventura: a Muscat un resort da sogno

Sotto la guida del sultano Qabus bin Said, questo stato è rapidamente cresciuto negli ultimi decenni, così come la qualità della vita.

È situato nell’angolo sud-orientale della Penisola Arabica e la linea costiera del paese si estende per oltre 3000 chilometri. Nella zona di Muscat, la capitale del Sultanato, la costa si restringe e diventa rocciosa e frastagliata, formando numerose insenature. Oltre che la sede del governo e degli apparati amministrativi dello Stato, la città di Muscat (che in arabo significa ancoraggio) è anche un importante centro economico, turistico e commerciale e conta circa 2 milioni di abitanti. Qui tutti gli edifici, anche i più moderni ed essenziali, richiamano sempre la tradizione araba.

Simbolo della magnificenza di questa città, la Grand Mosque, capolavoro dell’architettura islamica dei nostri giorni, situato al di fuori del centro, nel cuore di un elagante e curato parco. Nella sala di preghiera più grande si trova anche un tappeto persiano di 60x70 metri considerato il più grande del mondo.



Un buon motivo per venire a Muscat sono anche i sontuosi alberghi che dominano il litorale. L’Al-Bustan Palace, a soli 10 min a sud di Mutrah e della città vecchia, ( http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/AlBustan/Default.htm) è stato edificato nel 1985 in occasione del Gulf Cooperation Council (GCC) e si trova in una splendida baia appartata, incastonata fra le montagne. Questo resort da sogno è caratterizzato da un’elegante cupola interna e camere sontuose, tanto che pare che gli ospiti del sultano alloggino proprio qui. La location è resa ancora più unica dal suo giardino lussureggiante e dalla piscina che affaccia sulla spiaggia privata. Poco più a sud, nel roccioso promontorio di Barr Al-Jissah, le Donnavventura hanno alloggiato anche presso lo Shangri La’s Barr Al-Jissah ( http://www.shangri-la.com/muscat/barraljissahresort/ ), in perfetto stile kasbah (castello nel deserto). Oltre alla spa, anche una piccola spiaggia privata e attrezzata. Ricca anche l’offerta dei ristoranti interni alla struttura, dotati di un’atmosfera intima e una cucina ricercata, fra i quali spicca, per particolarità, Shahrazad, per un assaggio degli autentici sapori del Marocco, accompagnati dal ritmo della musica, rigorosamente dal vivo.