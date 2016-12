Pedalando tra le isole veneziane

foto Ufficio stampa Correlati La laguna veneta in lentezza Tutti conoscono Venezia. Pochissimi i suoi meravigliosi dintorni, fatti di isole e luoghi di grande fascino, ideali per trascorrere una piacevolissima vacanza all’insegna del divertimento. Il percors che Viagginbici ( www.viagginbici.com ), il magazine on line per tutte le gambe, ha testato per voi parte da Chioggia: una “Piccola Venezia” con tanto di ponti, canali, calli ed edifici storici, nota per la sua bellezza e anche per il mercato del pesce, uno tra i più importanti d’Italia.

LIDO DI VENEZIA - Gli Alberoni sono un’altra splendida oasi protetta del WWF, ricca di specie animali e vegetali: da qui prende il via l’ultimo tratto della nostra gita. Il centro di Malamocco è incantevole: anche qui calli, campielli e case colorate addossate l’una all’altra. Il Lido di Venezia, a cui è stata attribuita anche quest'anno la Bandiera blu, è conosciuta come una delle più note e prestigiose località balneari internazionali del nord Italia. Fin dalla “Belle Epoque” le sue spiagge dorate hanno ospitato personaggi di primissimo piano, tra cui regnanti, star e VIP di tutto il mondo: il Festival del Cinema ha fatto il resto. Si pedala infatti in mezzo alle ville Liberty respirando la stessa aria signorile che si ritrova anche lungo la spiaggia. Qui si incontrano le famose “capanne” numerate, ovvero cabine con la veranda ombreggiate da una tenda. A dominare il paesaggio c'è il famoso Hotel Excelsior che rappresenta un'icona di intramontabile lusso. All’estremo nord San Nicolò con la sua fortificazione e la chiesa: è qui che ogni anno il giorno dell’Ascensione, dalla Serenissima si celebra "Lo sposalizio con il mare". DOVE ALLOGGIARE - Venezia è molto cara, il Lido ha poche soluzioni veramente convenienti e Pellestrina ha una ricettività limitata. A chi volesse considerare questa parte della Laguna per trascorrere una vacanza low cost ma con tutto quello di cui si ha bisogno, Isamar best camping 2013 ( Venezia è molto cara, il Lido ha poche soluzioni veramente convenienti e Pellestrina ha una ricettività limitata. A chi volesse considerare questa parte della Laguna per trascorrere una vacanza low cost ma con tutto quello di cui si ha bisogno, Isamar best camping 2013 ( www.villaggioisamar.com) a Isolaverde (Chioggia) è una soluzione vincente. Si tratta di un villaggio attrezzato per metà come camping e per l’altra metà con graziosi chalet immersi nel verde; si affaccia su di una bellissima spiaggia ed è perfetto per le famiglie. Animazione, feste e una ristorazione di altissimo livello ne fanno un posto da prendere in seria considerazione di questi tempi. Costi contenuti e tanti servizi pari a quelli di un Villaggio vacanze. All’interno si gira in bicicletta e attorno ci sono tanti altri facili percorsi da fare e persino un maneggio.

foto Getty CHIOGGIA CA’ ROMAN - La partenza è con la bicicletta da Piazza Vigo. Irresistibile per l’atmosfera vivace e allegra c'è il Bragozzo Ulisse, tipica imbarcazione lagunare che, oltre a trasportare i turisti, affitta anche le biciclette a chi non avesse le proprie. Si sbarca a Ca’ Roman, prima tappa del nostro tour: in questa oasi naturale, interdetta ai mezzi a motore, vivono oltre cento specie protette: tra queste il martin pescatore, il fratino, il fraticello, il gabbiano comune e il gabbiano reale, mentre tra gli ospiti estivi spiccano il cuculo, il succiacapre, il rigogolo e zigolo nero. Durante i mesi invernali, invece, è possibile avvistare esemplari di falco pellegrino e sparviero, entrambi a caccia di piccoli uccelli in cerca di riparo lungo il muraglione della diga. PELLESTRINA - Lasciata Ca’ Roman ci dirigiamo verso Pellestrina, la seconda tappa del nostro viaggio alla scoperta della Laguna di Venezia e dei suoi tesori. Si tratta di una lingua di terra molto stretta, protetta dal mare aperto dai famosi Murazzi, una specie di alto argine di pietra che costeggia l’unica strada a disposizione lungo gli 11 km di estensione. Il paesino si visita a piedi e trasmette la sensazione di un tuffo all'indietro nel tempo: qui i ritmi sono lenti e rilassati, le persone si concedono il lusso di conversare amabilmente standosene sedute appena fuori dalla porta delle loro coloratissime abitazioni. Ci sono anche alcune anziane signore che intrecciano i fuselli del tombolo per farne preziosi merletti. Per il pranzo è sempre molto apprezzato, anche se non troppo economico, il ristorante Celeste. Arrivati a Santa Maria del Mare si carica la bicicletta sul ferry boat e si traghetta agli Alberoni, passando per la Bocca di Porto di Malamocco. Da lì si riprende a pedalare e si percorrono altri 14 chilometri.

Ludovica Casellati-