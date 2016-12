Donnavventura: “Valsesia Experience”

Il fiume è il protagonista indiscusso della Valsesia e così tutte le attività e gli sport che si svolgono attorno ad esso. Non per nulla, proprio lungo il Sesia, si svolgono i Campionati Mondiali di Canoa, ma anche il rafting è sicuramente uno degli sport fluviali che attrae professionisti e non solo ( www.eddyline.it ). Il fatto di essere uno sport di gruppo, ideale per gli amanti della natura, lo rende una delle attività preferite dalle Donnavventura.

Proprio nella bella e incontaminata cornice della Valsesia infatti il team si è cimentato in quest’esperienza ad alta adrenalina.

Per molte era la prima volta, è stato pertanto fondamentale un briefing, per apprendere tutte le tecniche per il giusto posizionamento della squadra sul gommone e una discesa in sicurezza. Partenza da Campertogno, un tuffo e via, dopo il “battesimo” nelle acque cristalline del fiume Sesia, tutti a bordo che inizia l’avventura!

Il rafting in Valsesia può essere praticato in primavera e in estate, grazie alla portata del fiume più abbondante dovuta alle piogge e al disgelo e non mancano rapide tumultuose che mettono seriamente alla prova anche coloro che si sono già cimentati in questo sport, come la famosa rapida di Balduccia.

Se anche voi volete provare l’emozione del rafting lungo il fiume Sesia, mettete in conto una buona dose di sano divertimento e un pizzico di adrenalina!