Donnavventura 2013: le 10 superfinaliste

Presente il Console commerciale degli Stati Uniti Sig. Michael Richardson, è stata ufficializzata anche la prossima meta di Donnavventura che torna in nord America con un itinerario inedito: un Coast to Coast dall’Atlantico al Pacifico, da New York City il team raggiungerà la costa californiana lungo la mitica Route 66, volerà alle Hawaii e poi ai Caraibi, a Puerto Rico, visiterà le Florida Keys e Miami per poi tornare a New York City e concludere la spedizione poco prima di Natale.



Tra tutte le candidature arrivate sono state convocate 100 giovani aspiranti Donnavventura provenienti da tutta Italia per un fine settimana all’insegna di prove attitudinali alle quali sono state sottoposte nella splendida cornice di ALAGNA VALSESIA, ai piedi del Monte Rosa. Per le finaliste è stata fin da subito avventura vera, al campo base allestito a 2000 metri di altezza, a Pianalunga, da Ferrino leader del mondo outdoor.

Sono state presenti nel week end dodici "Donnavventura” incaricate con lo staff del regista, degli autori e della redazione di individuare le nuove protagoniste. Il loro look, è caratterizzato dalla "Capsule Collection" disegnata, prodotta e distribuita da Alviero Martini 1A Classe.Una collezione realizzata ad hoc per ogni spedizione: dall’abbigliamento alle calzature, dalla valigeria ai costumi da bagno agli accessori. Un total look che accompagna il team nelle sue avventure. All’annuncio dell’itinerario le Donnavventura Ana e Michela hanno indossato in anteprima alcuni capi dedicati al viaggio USA.