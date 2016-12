Vacanze: compagnia batte destinazione

In? Soprattutto con chi vuoi. La scelta delladelle persone con cui partire per una vacanza e ladurante il viaggio. Sono questi, in sintesi, i risultati principali della ricerca "Vacanze estive 2013: è una questione di destinazione?", realizzata dall'Osservatoriosugli. L'Osservatorio giunto alla nona edizione, quest'anno si è focalizzato, oltre che sull'analisi sui flussi turistici, anche sulle motivazioni che spingono gli italiani a scegliere una località piuttosto che un'altra.

Un dato interessante emerso dallo studio è la stabilizzazione del numero di vacanzieri, in crescita, seppur di poco, per la prima volta dopo la forte caduta (-13%) registrata negli anni scorsi (dal 56% nel 2010, al 49% nel 2011, fino al 43% nel 2012). Gli italiani in vacanza nel 2013 saranno, secondo le stime Doxa, il 44%.

L'indagine individua tre diverse tipologie di vacanzieri: i curiosi, in cerca di località sempre nuove (36%); i prudenti (35%) che privilegiano luoghi già visitati una (12%) o più volte (23%) e gli abitudinari, che tornano sempre nello stesso posto (29%).

Il mare si conferma la destinazione privilegiata dei nostri connazionali (67%), seguito a distanza da montagna e collina (18%), città d'arte (6%), tour (3%) a pari merito con lago, campagna o altre destinazioni. Chi sceglie di fare le vacanze in Italia preferisce la Puglia, che si conferma prima meta marina, davanti a Toscana, Sardegna e Liguria. Il 26% dei vacanzieri 2013 andrà all'estero (era il 19% lo scorso anno), soprattutto in paesi low cost come Spagna, Grecia, Croazia, che insieme pesano per circa il 50% delle destinazioni straniere.

Anche se la destinazione riveste sempre un'importanza rilevante, conta ancora di più quello che si fa durante la vacanza e soprattutto con chi. Il 21% degli intervistati dichiara che sceglie dove andare in base alle attività da praticare, il 12% mette sullo stesso piano località e attività. I viaggiatori italiani sono piuttosto attivi, se è vero che ben il 94% si dedicherà ad almeno un'attività

sportiva, culturale, escursioni, hobby o altro durante le proprie ferie: per un terzo dei vacanzieri si tratta di una passione da praticare solo in questo periodo. Ben quattro italiani su dieci, poi, si dichiarano disposti a cambiare la destinazione scelta per le vacanze davanti a un'offerta simile, ma scontata del 10%. Questa percentuale di "infedeli" sale a circa il 50% tra i curiosi, ovvero tra coloro che ricercano destinazioni sempre nuove.