Hotel: una stanza… di giorno

Il pensiero corre subito a incontri clandestini, o almeno occasionali, e comunque piccanti. Eppure una stanza in albergo per qualche ora durante il giorno è unper gestiremagari in attesa di una coincidenza aerea o ferroviaria, o anche per garantirsio per avere uno spazio di relax prima dio in cui organizzare una riunione "al volo". I prezzi sono di solito molto scontati rispetto alla normale tariffa alberghiera notturna e rendono l'albergo "di giorno" una soluzione interessante. Ora, grazie a, è più facile individuare la struttura adatto, anche se ci si trova in una città che non ci è familiare.

Il portale si chiama www.daybreakhotels.com ed è dedicato alla prenotazione di tutti i servizi dei migliori alberghi delle principali città italiane per uso diurno. Oltre a camere e suite, che in genere possono essere utilizzate tra le 10 e le 18, si trovano anche sale meeting, SPA, acquistabili sia come ingresso sia in esclusiva, piscine e ristoranti.

Sulla piattaforma i clienti possono prenotare online le camere e gli altri servizi, filtrando la ricerca secondo una serie di criteri, tra cui la vicinanza ad un indirizzo stabilito o ad un punto di interesse. C'è poi il vantaggio di poter prenotare le camere senza la necessità di inserire i dati di una carta di credito e la certezza di ricevere una conferma immediata via e-mail in meno di un minuto. Infine, i clienti beneficiano di tariffe scontate fino al 70% rispetto alla tariffa “notturna” e, grazie alla prenotazione online, semplificano al massimo la procedura di accettazione in hotel. Per esempio, è possibile prenotare dalle 9 alle 18 a soli 39 euro una stanza doppia di un hotel a 4 stelle nel centro di Roma oppure a 90 euro una suite con terrazzo e vasca jacuzzi di un hotel 5 stelle di Milano.

DayBreakHotels è una “start-up innovativa” tutta italiana, fondata da quattro giovani imprenditori. Per accedere al servizio ci si collega alla home page, anche attraverso le app per iOS e Android, attualmente in fase di release, e si cercano le stanze o i servizi desiderati, filtrando la ricerca secondo i criteri più adatti, come ubicazione, tipologia e qualità, confrontare le relative offerte. Infine si può effettuare la prenotazione. La piattaforma raccoglie già oltre di 130 alberghi 3-5 stelle, delle principali città italiane.