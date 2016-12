Donnavventura: vivendo la magia di Atene

Atene, capitale greca e culla delle civiltà classica, è oggi una metropoli che conta quasi quattro milioni di abitanti. Nonostante l’apparente aspetto d’altri tempi, Atene è una città vitale e colorata, in cerca di modernità. A partire dal 2004, in occasione delle Olimpiadi infatti, la città è rinata e tornata a nuovo splendore.

Il Partenone, caratterizzato da slanciate colonne doriche, rappresenta sempre il simbolo della città. Questo meraviglioso tempio in marmo pentelico è stato eretto fra il 447 e il 437 a.C. in onore di Atena Parthenos, patrona della città e si trova sull’acropoli, la “città alta”. Essendo visibile da quasi ogni punto della metropoli, incanta tutti coloro che alzino gli occhi, soprattutto di notte, quando risplende di colore.

È tuttavia il Licabetto (“collina dei lupi”) il punto più alto della città e con i suoi 278 metri d’altezza offre la migliore veduta panoramica di Atene, che si estende ai suoi piedi perdita d’occhio. Questa collina è facilmente raggiungibile con una funicolare oppure attraverso un sentiero ombreggiato dai pini che si imbocca in fondo a Loukianou.

Quando cala la notte è Plaka, l’antico quartiere turco della città, a dominare la scena. Le viuzze lastricate si animano con negozi, bar e locali aperti fino a tardi che sembrano fare a gara per vivacità, con tavolini dove poter consumare piatti della tradizione anche all’aperto. Nonostante sia ormai una delle zone più turistiche della città, resta anche anche una delle più interessanti. Imperdibile qui il rituale del caffè greco. Simile a quello turco per densità e preparazione e servito nel tradizionale bricco in ottone col manico lungo.

Altro appuntamento immancabile qui nella capitale greca è davanti al Parlamento, dove è peraltro sepolto il milite ignoto: qui è il cambio della guardia a catturare l’attenzione dei curiosi. Ogni ora infatti le guardie facenti parte dell’unità speciale degli Evzones. vestite con l’uniforme tradizionale, si danno il cambio seguendo uno specifico rituale e in una sincronia perfetta, tuttavia l’appuntamento da non perdere è quello della domenica mattina alle ore 11:00 quando ha luogo la cerimonia ufficiale con l’accompagnamento di una banda musicale.

Un soggiorno all’Etectra Palace ( www.electrahotels.gr/electra-palace-hotel-athens/the-hotel) , come le nostre Donnavventura, e il sogno di Atene diventa realtà! La posizione (nel quartiere di Plaka), il suo stile curato e la terrazza panoramica, con una vista mozzafiato dell’acropoli, rendono questo hotel ancora più speciale.