I turisti del mondo adorano l'Italia

caput mundi. E' vero anche in campo turistico, visto l'Urbe si colloca al quarto posto tra leLe fanno buona compagnia nella hit parade delle vacanze, rispettivamente al sesto e ottavo posto, regalando all'Italia la palma diLe città che riscuotono più consensi in assoluto sonosui tre gradini del podio nella speciale classifica dei

La quinta edizione dei premi riconosce 412 meravigliose destinazioni in 38 mercati del mondo e assegna i riconoscimenti alle migliori destinazioni di viaggio in base ai milioni di recensioni e opinioni di valore da parte dei viaggiatori. I vincitori sono stati decretati in base alla popolarità della destinazione e agli apprezzamenti espressi dagli utenti.

L''Italia come abbiamo visto, vanta il maggior numero di città premiate nella top 10 mondiale con Roma quarta, Venezia sesta e Firenze ottava. (Immagini disponibili al seguente link o su richiesta). Degno di nota è l’apprezzamento mostrato dai viaggiatori internazionali per le città d'Europa, visto che sono ben otto le destinazioni europee premiate nella top ten mondiale: tra cui Parigi, vincitrice assoluta dei Traveller’s Choice Destination Awards 2013. L’America conquista un’unica posizione con New York (seconda a livello mondiale) mentre l’Australia si piazza al decimo posto con Sydney.