L'hotel si prenota con un'App

HOTEL LAST MINUTE A PORTATA DI APP - “Un’imprevista cancellazione di un volo, o una splendida serata che non vogliamo far finire: queste sono solo alcune delle situazioni in cui possiamo trovarci all’ultimo secondo senza un posto in cui dormire, cui si aggiunge il caso di chi decide di partire dalla sera alla mattina ma non ha ancora scelto dove pernottare. HotelTonight rappresenta la soluzione ideale in tutte queste situazioni: alberghi di qualità a prezzi vantaggiosi e prenotabili in pochi secondi on-the-go tramite un’applicazione per dispositivi mobili” ha dichiarato Sam Shank, co-founder e CEO di HotelTonight “ Siamo entusiasti di annunciare che da oggi i viaggiatori potranno usufruire di questo servizio anche a Milano, città chiave in Italia, che si aggiunge alle oltre 100 destinazioni presenti a livello mondiale su HotelTonight”

Disponibile per iPhone, iPad, iPod touch e dispositivi Android, HotelTonight permette di prenotare in 4 semplici mosse una stanza per la sera stessa scegliendo tra una selezione dei migliori hotel disponibili. L’applicazione offre tutti i giorni da mezzogiorno alle 2 di mattina (ora locale), tre proposte per prenotare un albergo last minute. HotelTonight si differenzia dai semplici servizi di prenotazione last minute per il suo impegno a garantire i migliori prezzi disponibili in una selezione di Hotel di qualità vagliati dal proprio staff. HotelTonight è stata la prima applicazione per dispositivi mobili dedicata alle prenotazioni di stanza per il giorno stesso, ed è leader di mercato in questo segmento.