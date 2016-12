Donnavventura: Matera e il Volo dell’Angelo

Il nostro tour parte da Matera, secondo nucleo urbano della regione, dopo Potenza. I suoi sassi, centro storico della città e dal fascino d’altri tempi, nel 1993 sono stati dichiarati patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Si tratta peraltro del primo sito del meridione ad aver ricevuto questo riconoscimento.

Matera è una città arroccata interamente scavata nel tufo, fra chiese rupestri, gallerie sotterranee e abitazioni storiche. Una passeggiata fra le sue strade lastricate e sembra che il tempo si sia fermato…

Questa città immobile e silenziosa è stata anche il set cinematografico di film diretti da registi del calibro di Pasolini, Tornatore e Mel Gibson, che ha ambientato qui “La Passione di Cristo” (2004).

Ristrutturati e rinobilitati, dopo il degrado che li ha colpiti nel XIX secolo, i Sassi rivivono un nuovo momento di splendore. Ne è un esempio l’Hotel Sant’Angelo ( www.hotelsantangelosassi.it/it/home/) . Questa dimora esclusiva scavata nel tufo è frutto di un’eccellente opera di restauro e bonifica avvenuta a partire dagli anni ‘90. Ottimo materiale isolante, e climatizzatore naturale, il tufo garantisce peraltro una temperatura calda d’inverno e fresca d’estate.

Altra dimora autentica è l’hotel Relais La Casa di Lucio ( www.lacasadilucio.it/it/home/ ) con sette camere dotate di ogni comfort fra nicchie, volte e grotte dei rioni storici.

Spostandosi verso ovest, a poco più di un’ora di macchina da Matera, cambiamo decisamente atmosfera. Qui infatti si trovano Castelmezzano e Pietrapertosa, due paesi arroccati fra le Dolomiti Lucane collegati da una teleferica di quasi un km e mezzo. “Il volo dell’angelo”.( www.volodellangelo.com/) , è un’esperienza davvero fuori dal comune e il suo impianto è il più lungo d’Europa!

Accuratamente imbragati e agganciati al cavo d’acciaio è possibile librarsi in volo da Castelmezzano e a Pietrapertosa e viceversa a 400 metri d’altezza, raggiungendo oltre 100 km orari.

Dallo scorso 27 aprile inoltre, è possibile vivere quest’esperienza anche in coppia! Una buona ragione per tornare e rivivere le emozioni del volo anche per coloro che l’hanno già vissuto questa avventura nel cuore delle Dolomiti Lucane…