Toronto e le bellezze dell'Ontario

, capitale finanziaria delè il capoluogo della meravigliosa, oltre a rappresentare la maggiore città canadese per numero di abitanti. La popolazione ha raggiunto infatti 2,7 milioni di persone. Toronto è allo stesso tempo la principale sede dei media e della stampa canadese e la caratteristica che più la contraddistingue è quella di essere una realtà cosmopolita come poche altre al mondo. Basti pensare che il 911, numero telefonico di emergenza, offre un servizio di assistenza in oltre 150 lingue, sebbene la maggioranza della popolazione sia anglofona.

La città si affaccia proprio sul Lake Ontario che fa da cornice ai numerosi grattacieli che popolano la Downtown ed è qui che troviamo The Fairmont Royal York ( www.fairmont.com/royal-york-toronto/ ), storico hotel extralusso in una posizione unica per visitare la città da una prospettiva decisamente privilegiata.

Icona di Toronto è la CN Tower, che, con i suoi 553 metri di altezza, è il building più alto di tutta la città. Costruita nel 1976, per 34 anni ha detenuto il record del building più alto al mondo, record che ora spetta al Burj Khalifa di Dubai.

Al suo skypod, dal quale poter ammirare il Lake Ontario e l’intera città, si arriva attraverso un ascensore della velocità di 10 m/s e delle giornate con maggior visibilità si possono addirittura vedere gli Stati Uniti!

Sempre nella Downtown Toronto, si trova l’antico mercato della città, il Saint Lawrence Market ( www.stlawrencemarket.com/ ), aperto tutti i giorni ad eccezione della domenica e del lunedì. È questo il posto giusto per venire a scoprire i sapori locali. Qui infatti i farmers vengono a vendere i loro prodotti enogastronomici di eccellenza, come l’ice wine. Un vino dolce e delicato ottimo per accompagnare i dessert. L’ice wine è tipico del Canada e il 75% di esso è prodotto proprio nella Provincia dell’Ontario. Si chiama “ice” perché ricavato facendo congelare l’uva sulle piante, in modo che perda l’acqua, pur mantenendo gli zuccheri che conferiscono al vino il sapore dolce che lo contraddistingue.

Nei dintorni di Toronto invece, come non prendere in considerazione le Niagara Falls? A solo un’ora e mezza di macchina dalla metropoli canadese, le Niagara Falls si compongono a loro volta da tre cascate, una di esse, l’Horseshoe Falls detiene il primato di tutto il Nord America per altezza e per portata idrica… Un incontro ravvicinato è davvero mozzafiato!