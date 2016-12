Donnavventura e le meraviglie dell'Oman

Raggiungibile in poco più di due ore da Dubai, Zighy Bay rappresenta una realtà esclusiva frequentata non solo dagli arabi, ma anche da coloro che vogliano diversificare la loro vacanza negli Emirati.

Ciò che la rende così speciale è un resort a cinque stelle unico nel suo genere, il Six Senses di Zighy bay (http:// www.sixsenses.com/resorts/zighy-bay/experience) , che si estende lungo la baia con ville e suite in stile omanita. La pietra e il legno sono le costanti di queste dimore arredate con buongusto utilizzando linee e materiali naturali. Nessun particolare è lasciato al caso: dalla cucina tradizionale curata nel minimo dettaglio fino al benessere

Altro particolare da non sottovalutare è il massimo rispetto della privacy di queste ville, alcune delle quali presentano oltretutto una bella piscina privata e non manca certo lo spazio per rilassarsi in tranquillità.

Numerose sono le attività outdoor che possono essere svolte qui a Zighy Bay per chi ama l’avventura, proprio come le nostre Donnavventura: prima fra tutte il parapendio dalle montagne che scendono a picco sul mare, ideale per ammirare la baia dall’alto. Impossibile perdersi anche una caratteristica crociera sul dhow fra i fiordi della penisola che circondano la baia, durante la quale approfittare dell’occasione per praticare anche snorkeling e diving.

Oltre a qualche pescatore, uniche abitanti della baia, sono delle simpatiche caprette. Il silenzio e la tranquillità infatti regnano sovrane in quest’angolo di Oman e le notti stellate si accendono per lo splendore abbagliante del mare ricco di plancton.

Un soggiorno ideale dunque per chi voglia staccare la spina godendosi una vacanza all’insegna della ricercatezza senza abbandonare le atmosfere tradizionali dell’Oman.