Donnavventura, rafting sullo Zambesi

Per un lungo tratto viaggia sul confine fra Zambia e Zimbabwe, dove è interrotto da numerose rapide e cascate (da 100 metri a un max di 2 km di distanza l’una dall’altra), tra le quali le più spettacolari sono le cascate Vittoria.

Questo è il paradiso per gli amanti di rafting, ma non per tutti. L’esperienza del rafting lungo questo fiume è piuttosto impegnativa ed è necessaria una massima concentrazione e coordinazione nel gruppo oltre che un attento esame dei flussi e delle correnti del fiume. Lo sanno bene le nostre donnavventura che proprio qui hanno affrontato 10 rapide, fra le quali la Gulliver’s Travels, considerata come la più insidiosa.

A tratti affrontare queste rapide è così pericoloso che il team lascia scendere i gommoni da soli. Non dimentichiamoci che in queste rapide si svolgono anche i campionati del mondo di rafting!

Imperdibili le Cascate Vittoria, considerate una delle sette meraviglie del mondo. La loro impressionante massa d’acqua, in media 550 mila metri cubi, precipita in una stretta gola basaltica, quella del fiume Zambesi, creando uno degli spettacoli d’acqua più suggestivi del continente africano. Le cascate Vittoria nello Zimbabwe si creano dall’incontro di migliaia di torrenti che s’incanalano in un unico potente fiume che delinea la conformazione dando origine a questo incredibile paesaggio.

È proprio vicino a queste che si trova il ponte sullo Zambesi, dal quale, i più intraprendenti e temerari possono provare l’emozione adrenalinica del Bungee Jumping e le nostre donnavventura non potevano certo perderselo. L’altezza è davvero impressionante: ben 111 metri di volo. Anche questa un’esperienza per pochi!