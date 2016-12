Il francese si impara con un'App

Avete in programma una vacanza ino in une lavi crea delle? Niente paura: grazie a una specialeda scaricare sul cellulare o sul tablet, ildiventerà più facile e più comodo da imparare.

Il Corso di francese De Agostini Publishing sbarca infatti sui dispositivi mobile e promette di bissare il successo ottenuto dalla analoga App con il corso di inglese, che a oggi ha registrato 210.000 download e che è stata promossa da Apple “App of the week” e tra le migliori del 2011 Il Corso di francese, disponibile per iPad, iPhone e iPod Touch, porta su questi device un prodotto interessante ed intuitivo, dal design innovativo. La App è formata da 3 differenti livelli (A1 – A2 – B1) secondo lo standard riconosciuto dal Consiglio d’Europa (Cadre Européen Commun de Référence) e comprende in tutto 27 lezioni. L’utente può decidere se acquistare tutto il corso o partire dal proprio grado di conoscenza, che sarà facile da stabilire grazie a un test di ingresso facoltativo. La prima lezione, di un livello a scelta, è gratuita proprio per dare la possibilità di valutare i contenuti e se il grado di difficoltà selezionato è quello più adatto a sé.

Il corso permette di avvicinarsi alla lingua in modo strutturato, ma con un approccio divertente e interattivo, e ha il suo punto di forza nella simulazione delle situazioni con una sitcom. Una serie di episodi ha per protagonisti tre amici che vivono a Parigi e che propongono all'allievo conversazioni e situazioni ambientate nel quotidiano: in questo modo si entra nel vivo della lingua e si raggiunge rapidamente un buon livello di conoscenza. La grammatica è spiegata in modo chiaro ed esauriente, e porta da apprendere oltre 130 regole: ci sono poi le attività interattive, sviluppate per touch screen con oltre 180 esercizi e un dizionario italiano/francese e francese/italiano con oltre 17.000 lemmi. Nella versione per iPad si troveranno inoltre contenuti e funzioni aggiuntive.

Il Corso di Francese, come era per quello di Inglese, è una App universale – ciò significa che una volta acquistata può essere utilizzata su tutti gli altri device Apple collegati al medesimo account iTunes. Costa 1,79 Euro per ogni singola unità: un livello (composto da nove unità) costa 9,99 Euro, mentre l'intero corso costa 24,99 Euro.