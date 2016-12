Donnavventura e il Ferrari World di Abu Dhabi

I brand italiani sono sempre molto apprezzati in giro per il mondo, soprattutto quando sono del calibro della, fiore all’occhiello del Made in Italy. Non stupisce pertanto la popolarità del primo parco indoor dedicato al “Cavallino Rampante”. Dove? Niente di meno che ad, capitale degli Emirati Arabi Uniti, nonché centro economico più importante del paese.

Le donnavventura, appassionate driver, non si sono lasciate sfuggire il fascino dal sapore adrenalinico del futuristico Ferrari World, situato a soli 30 minuti da Abu Dhabi Downtown, sull’isola di Yas e adiacente al circuito automobilistico di Formula 1, il Yas Marina.

Dall’alto, così come passeggiando fra i suoi sterminati spazi interni, colpisce per la sua avveniristica struttura in vetro, acciaio dalla forma affusolata, dove non poteva certo mancare il rosso, riecheggiante sia nell’edificio stesso che nelle attrazioni. Gli oltre 200.000 metri quadrati di superficie lo rendono anche il più grande parco tematico indoor di tutto il mondo. Un parco studiato non solo per gli appassionati dell’alta velocità e del “Cavallino Rampante”, ma anche per coloro che vogliano semplicemente divertirsi. Sono oltre 20 le attrazioni per tutti i gusti, ovviamente tutte legate al mondo automobilistico e alla velocità. All’interno lo Speed of Magic, percorso virtuale ad alta adrenalina, la Bell’Italia, una sorta di Italia in miniatura, che ricrea gli scorci più suggestivi del Bel Paese visitabili a bordo di una mini Ferrari 250, il simulatore di una guida su circuito e molto altro ancora.

Merita una visita anche la Galleria Ferrari, una galleria espositiva con oltre 30 vetture, seconda solo a quella di Maranello, che ripercorre la storia della casa auto dal 1947 a oggi.

Ma le emozioni più forti sono quelle che si provano a bordo delle attrazioni esterne, prima fra tutte, la montagna russa più veloce al mondo, la Formula Rossa, che raggiunge una velocità di 240 km/h. Imperdibili anche il Fiorano GT Challenge, altro circuito di montagne russe e il G-Force, torre che “spara” i passeggeri a oltre 62 metri di altezza con un’accelerazione gravitazionale pari a quella di una vettura di Formula 1.

Immancabili, all’interno della struttura, anche bar e ristoranti italiani, per vivere a 360° l’esperienza del mondo della Ferrari.