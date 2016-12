Donnavventura: natura e fascino del Perù

Ben presto s’imbatte nelle famose Linee di Nazca, misteriosi geoglifi tracciati sull’arido altopiano. Sono oltre 800 i disegni dalle forme più fantasiose, sebbene per lo più raffiguranti animali. Da Nazca il team s’imbarca su un piccolo aereo. Inizia così il volo acrobatico sulle linee. Il team accusa un po’ i vuoti d’aria, ma la vista da lassù è impagabile.

Una volta a terra, le reporter ripartono alla volta della penisola di Paracas, 250 chilometri a sud della capitale. La riserva di Paracas occupa una superficie di 335.000 ettari ed è stata dichiarata come tale nel 1975 al fine di preservare l’ecosistema marino. Sono varie le specie animali che vivono in questa riserva, ma è in particolare la sua spettacolare avifauna, stanziale e migratoria, a colpire il team. I pellicani sono protagonisti indiscussi della scena. È sempre nella Regione di Ica, alle porte di Paracas, che le nostre driver incontrano i piloti Mitsubishi che proprio qui si stanno allenando per la trentaquattresima edizione della Dakar Perù-Argentina-Cile e non perdono occasione per cimentarsi con loro in una spericolata guida off-road.

Da Paracas la carovana si sposta verso nord est scoprendo così una delle realtà più selvagge e incontaminate del Perù. Facendo base ad Iquitos, la più grande e colorata città dell’Amazzonia Peruviana, le nostre reporter hanno esplorato quest’incredibile regione. È nei pressi di Iquitos, lungo le sponde del Rio delle Amazzoni, in un piccolo villaggio, il team incontra la tribù degli Yagua, originaria del fiume Ampijacu. Questa popolazione vive di caccia e di pesca, oltre che di raccolta di frutta, ama molto la danza e abita in umili capanne.

Nell’Amazzonia peruviana le reporter incontrano anaconda, delfini rosa, scimmie, bradipi, tapiri e pappagalli arara, fra i più simpatici abitanti della foresta pluviale.

Un impatto davvero forte inoltre è quello con Belèn, chiamata la città “galleggiante”. Una realtà povera dove la vita sembra dipendere interamente dal fiume, fonte di scambio, sostentamento, oltre che principale via di comunicazione, ma dove la gente è semplice e colorata.

Da qui si rivola su Lima, caotica capitale del Perù, ultima tappa di questo Grand Raid, dal quale il team fa rientro in Italia dopo 4 impegnativi mesi di spedizione.