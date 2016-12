Case vacanza per una Pasqua low cost

Per le festività di Pasqua desiderate trascorrere qualche giorno in completo relax, “a due passi da casa” ma rigorosamente low-cost ? Ecco a voi una rosa di case vacanza in Italia con un costo inferiore ai 35 euro per persona a notte. Situate in località di grande bellezza, questi alloggi sono perfetti per soggiorni in coppia, in famiglia o con gli amici.

PASQUA LOW COST MA DI CHARME – La prima struttura proposta da Tripadvisor per vivere le festività di Pasqua in maniera “parca” ma elegante e in posti di assoluta bellezza è una affascinante cascina storica nel cuore del Veneto. L'edificio, adagiato sul fianco di una collina, in una posizione perfetta tra le bellissime città di Padova, Verona, Vicenza e Venezia è sicuramente la soluzione perfetta per chi ama la natura ma anche la cultura e la buona tavola. La cascina è stata completamente ristrutturata in una perfetta combinazione di materiale antico e gusto contemporaneo. Una curiosità: nella parte anteriore della abitazione si trova un vecchio forno per il pane usato un tempo da Ca' Kantono, l'abitante della contea Una chicca che rende la cascina ancora più affascinante la cascina. Infine un bel parco, circondato da un giardino privato di 20.000 m2 piantato ad erbe aromatiche, con alberi di fichi, noci, ciliegia e mela completa il tutto.

Alla campagna volete unire anche le bellezze artistiche e storiche di una dellle nostre belle città? Bene, allora la vostra casa dei sogni si trova a Pisa. È Podere Costantino, nel cuore della Toscana. La struttura offre quattro appartamenti confortevoli e rilassanti completamente renewned e completamente indipendenti e dotati di tutti i comfort, di un parcheggio privato e di un giardino privato con gazebo. Inoltre il Podere si trova a pochi chilometri di distanza dalle città di: Pisa, Volterra e San Gimignano (30 km), Firenze, Siena, Lucca (45 km) e a soli 40 km dal litorale.

Scendendo verso il sud del nostro Paese, un'altra soluzione ideale per una Pasqua a contatto con la natura e a costo contenuto sono sicuramente gli appartamenti romantici nella campagna marchigiana posti in una posizione privilegiata per raggiungere facilmente sia le affascinanti cittadelle della zona sia le spiagge più incantevoli della regione. I due appartamenti proposti sono in stile studio con alti soffitti con travi a vista che li rende molto luminosi e ariosi.

Un'altra soluzione di charme ma low cost è la Casa eco-friendly nel Parco Nazionale della Maiella. Cinque acri di terreno che si estendono fino al fiume Aventino, con un accesso privato alla spiaggia per fantastici pic-nic a contatto con la natura e situata in una posizione ideale per visitare molte cittadine medievali di questa regione. Desiderate trascorrere le festività di Pasqua in Puglia? Allora la vostra struttura ideale è la Masseria Casalicchio a Castellana Grotte. Circondata da vigneti, terreni coltivati a olivi e frutteti di ciliegi, questa elegante proprietà del sedicesimo secolo offre una privacy totale ma è anche vicina ai paesini storici della zona.

Infine per chi ama la straordinaria bellezza e quel fascino selvaggio tipico della Sicilia, a soli 15 minuti da Marina di Ragusa, sorge Villa "Le Tortore", una tipica casa fattoria Manor degli inizi del XX secolo, recentemente e finemente ristrutturata. Una vacanza siciliana, che combina fascino e relax immersa nella natura, per vivere al meglio i primi giorni di primavera.