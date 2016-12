Donnavventura in Polinesia

Dall’atmosfera profumata di Taha’a si passa a quella esotica di Bora Bora, soprannominata “Perla del Pacifico” dal navigatore James Cook.

Qui le donnavventura hanno soggiornato proprio in quello che è stato il set del film Hurricane (1979) prodotto da Dino de Laurentis.

Un’isola dove non mancano strutture ricettive di alto livello, che tuttavia conserva ancora un fascino intramontabile. Qui gli appassionati di immersioni non potranno certamente perdersi il diving fra le eleganti razze leopardo, murene e pesci tropicali.

Per chiudere in bellezza, il team è infine sbarcato a Moorea, “lucertola gialla” in polinesiano, isola poco lontana da Tahiti, dove la squadra ha vissuto in una graziosa e caratteristica casa affacciata sul mare ( www.tahitiinstyle.com/ ), in un clima più rilassato e quasi familiare.