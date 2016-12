Donnavventura alla scoperta delle isole Fiji

Sulle orme di “Laguna Blu” (1980), film interpretato da Brooke Shields, le nostre reporter si sono spinte verso l’isola di Yasawa, dominata da lunghe spiagge e una fitta foresta, a bordo di un piccolo aereo. Qui non esistono strade asfaltate e l’isola ospita solo qualche piccolo villaggio abitato da gente estremamente calorosa e accogliente. Base ideale per scoprire l’isola, il Yasawa Island Resort ( www.yasawa.com ) e per vivere a stretto contatto con la natura.