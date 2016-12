Donnavventura: esplorando la Nuova Caledonia

Una destinazione davvero dall’altra parte del mondo quella che vedremo nelle immagini della quinta puntata. Donnavventura ci presenta la Nuova Caledonia, 1500 km ad est dell’Australia, una terra lontana e poco conosciuta, una realtà selvaggia e allo stesso tempo cosmopolita. Come ci si arriva? In due ore di volo dall’Australia, oppure attraversando tutto l’Oceano Pacifico, come hanno fatto le nostre reporter (da Santiago del Cile all’Isola di Pasqua, da qui alla Polinesia per poi finire in Nuova Caledonia), in uno zapping fra isole e fusi orari da far girar la testa.

È qui che un nuovo team rinnovato è partito alla scoperta del Pacifico.