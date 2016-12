Verona in Love: viva gli innamorati

Verona si tinge di rosso per accogliere migliaia di innamorati pronti a sigillare le loro promesse come Romeo e Giulietta e ansiosi di darsi un bacio lungo un’eternità. Il cuore di Verona in Love inizierà a pulsare giovedì 14 febbraio e animerà il centro della città degli innamorati per eccellenza fino a domenica 17, regalando momenti struggenti, dolci, romantici e curiosi a quanti vivono l’emozione di un amore o hanno voglia di innamorarsi (info su www.veronainlove.it ). Da non mancare il giorno di San Valentino in piazza dei Signori alle 18, quando si darà il via ai cronometri per il tradizionale bacio lungo un minuto che le tante coppie presenti si scambieranno in contemporanea (si replicherà domenica 17 febbraio in Piazza Bra sempre alle 18).

Mettersi nei panni di “Giulietta per un giorno” sarà un’esperienza elettrizzante, oltre che carica di responsabilità: chi se la sente ed ama la scrittura, può cimentarsi in questa iniziativa che invita a rispondere ad alcune delle lettere indirizzate a Giulietta e arrivate presso il suo Club durante l’intero arco dell’anno, offrendo una risposta “in Love”. E di tutte le lettere d’amore destinate all’eroina shakespeariana che giungono quotidianamente da tutto il mondo quelle più belle verranno premiate il 16 febbraio nell’ambito del premio internazionale “Cara Giulietta 2013”. La Casa e la Tomba di Giulietta saranno aperte al pubblico per i quattro giorni della manifestazione al prezzo speciale di 1.00 euro, mentre nel giorno di S. Valentino la Casa di Giulietta - che ospita la mostra “La pelle della pittura” dedicata al pittore veronese Angelo dall’Oca Bianca -, sarà visitabile gratuitamente; la Torre dei Lamberti, illuminata di rosso, sarà accessibile alle coppie acquistando un unico biglietto.

E poi i “Soffi d’amore” accompagneranno il bacio lungo un minuto come una suggestiva pioggia rosso-amore: ci sarà un’avvolgente e colorata cascata di coriandoli a forma di cuore giovedì in Piazza dei Signori alle 18 e domenica in Piazza Bra alle 18 sulle teste degli innamorati; chi troverà un cuore verde fra i tanti rossi con la scritta “hai vinto” riceverà un omaggio Thun.

Per una dichiarazione originale c’è il “Messaggio del cuore – Ti amo e te lo scrivo”: nel Cortile del Mercato Vecchio fra tutti i messaggi romantici lasciati sulla bacheca di Verona in Love i più appassionati saranno premiati e contribuiranno anche ad una finalità benefica ( www.progettoroberto.com ). Stessa location per il “Sigillo d’Amore”, una vera e tangibile promessa d’amore fra gli innamorati, ossia una pergamena riportante i due nomi scritti a mano in stile gotico, legati e uniti tra loro da ceralacca (per ritirarlo nei giorni della festa bisogna precompilare il form dedicato su www.veronainlove.it ); a tutti gli innamorati verrà regalato il braccialetto di Verona in Love, mentre un contributo andrà a sostegno dei “bambini – pro asili terremotati” .

Il grande cuore di Piazza dei Signori, noto per la spettacolare foto che ha fatto il giro del mondo, è il “Cuore da scoprire”, un curioso mercatino di bancarelle disposte a cuore che espone preziose creazioni e idee regalo per tutti gli innamorati, mentre l’altro intrigante cuore del Cortile del Mercato vecchio funge da set fotografico per una foto indimenticabile nella città amata da Shakespeare.

foto Ufficio stampa

In mezzo a tanta dolcezza non poteva mancare la gioia del palato, il cioccolato. Una mostra mercato degli artigiani del cioccolato e dei maestri cioccolatieri “Chocolate in Love” in Piazza Bra (tutti i giorni dell’evento) sarà il meritato coronamento di gusto di San Valentino. Non solo: il vicino loggiato di Fra’ Giocondo, ribattezzato per l’occasione “Loggiato in Love”, offrirà ai presenti deliziose specialità Bauli e degustazioni di vino Custoza.

Per chi invece vorrà concludere la serata in bellezza ci sarà una cena a lume di candela in uno dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa “Due Cuori a Tavola”, che accoglierà gli innamorati in una calda ed intima atmosfera.

Per chi ha già in mente di celebrare il sentimento d’amore convolando a prossime nozze, si può visitare “Verona Sposi Primavera”, per prender ottimi spunti per il giorno più bello.

Musica e spettacoli non mancheranno: presso la Gran Guardia (17 febbraio) il concerto spettacolo “Voci d’Amore”, nella chiesa di S. Maria in Chiavica si terrà lo spettacolo di opera, teatro e danza “Opera in Love” (15 e 16 febbraio), gli artisti del fuoco nello spettacolo “Passione di Fuoco” (17 febbraio), le interpretazioni teatrali su Romeo e Giulietta (14 febbraio), mentre nelle piazze si svolgeranno ogni giorno concerti “Live in Love” introdotti dai dj di Radio Pico. Se infine qualcuno avesse fiato da vendere potrà partecipare alla Giulietta&Romeo Half Marathon (17 febbraio).

Per ulteriori informazioni www.tourism.verona.it