In Patagonia Argentina con Donnavventura

La squadra continua il suo percorso on the road attraversando il villaggio di Perito Moreno e, proseguendo lungo la Ruta 40, all’altezza di Rio Mayo, un tranquillo paesino di 2000 abitanti, il team si ferma per trascorrere la notte, presso la tipica Estancia Don José, che ospita ancora oggi un allevamento di pecore e guanacos ( www.estanciasdesantacruz.com ). Ad Esquel invece l’avventura prosegue a bordo del “Viejo Expreso Patagónico”, conosciuto anche come “La Trochita”, un caratteristico treno a vapore, ancora oggi in funzione, che collega appunto la cittadina di Esquel con Nahuel Pan ( patagoniaexpress.com/el_trochita.htm ). Un’emozione davvero d’altri tempi!