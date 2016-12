Donnavventura: si riparte da Ushuaia

Ad accogliere i rinforzi, c’è una bella neve che ricopre la città alla Fin del Mundo. Per le veterane c’è subito anche una bella sorpresa: la possibilità di sorvolare Ushuaia e le vette nei dintorni, in elicottero (http://www.heliushuaia.com.ar/). Un’emozione difficile da dimenticare.

Ma il viaggio incalza e il team si prepara a ripartire. La carovana attraversa nuovamente lo Stretto di Magellano. Lungo il tragitto si incontrano solo guanacos, pecore e alle volte qualche gaucho. Le donnavventura si fermano lungo via per riscaldarsi e rifocillarsi in qualche estancia (come l’Estancia Chali Aike) e in una di queste provano anche il mate, un infuso di erbe tipica del Sud America.

S’imbocca così la mitica Ruta 40, una strada spettacolare che attraversa tutta l’Argentina. Direzione: Parque Nacional de los Glaciares. Un’area di quasi 5000 km², dichiarata nel 1981 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La parte meridionale è quella dove si trova il Lago Argentino e un certo numero di ghiacciai fra i quali il celebre Perito Moreno. Oltre ad essere uno dei pochi ghiacciai attualmente in avanzamento, in controtendenza rispetto al surriscaldamento globale, esso rappresenta terza riserva al mondo d'acqua dolce. Si estende infatti per circa 8 chilometri e ha un fronte alto circa 60 metri dal quale enormi pezzi di ghiaccio si staccano fragorosamente precipitando nel lago.

Le Donnavventura non potevano perdersi uno spettacolo tanto affascinante e, facendo base a El Calafate, località ideale per partire alla scoperta del Parco, hanno visitato il Perito Moreno in lungo e in largo. S’indossano i ramponi e si dà il via al trekking. Ma se tutto questo non bastasse si naviga il Lago Argentino avvicinandosi al ghiacciaio dal quale si staccano enormi blocchi di ghiaccio e si sorvola in elicottero ammirandolo in tutta la sua estensione. Una puntata all’insegna di neve e ghiaccio ma ci regalerà delle immagini uniche di uno dei paesaggi più straordinari al mondo.