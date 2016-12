Due sagre con trippa e bruschetta

Ostra Vetere, in provincia di Ancona, apre invece le cantine con trippa, gnocchi e stoccafisso. Cultura gastronomica, piatti d’eccellenza cucinati ad arte, vini pregiati sono a disposizione dei visitatori in occasione di "Montenovo in festa" da venerdì 25 a domenica 27 gennaio. Il borgo medievale di Ostra Vetere, infatti, un tempo era chiamato Montenovo. Le ghiottonerie marchigiane sono servite nelle cantine aperte, trasformate per l’occasione in accoglienti trattorie, in cui respirare la tradizione e il folklore popolare. Da non perdere gli assaggi di pizze e cresce al formaggio, guanciale di maiale e affettati locali, tagliatelle alla papera, fagioli con le cotiche e molto altro ancora accompagnerà i calici pieni di eccellente vino marchigiano.

festeggia la tradizione con la, fatta rigorosamente con pane artigianale "passato" sulla brace per esaltare al meglio il pregiato olio extravergine. Regina in tavola nelle giornate di, viene servita gratuitamente per la degustazione. La accompagnano gli spaghetti all’Amatriciana, preparati ad arte dall’omonima proloco, la zuppa di farro al tartufo, le fregnacce (pasta acqua e farina) alla sabinese e carne alla brace. Si prosegue con la merenda del pomeriggio a partire dalle ore 16 con le frittelle della proloco di Mompeo e le Ciambelle della proloco di Montenero.