Donnavventura: pronte a ripartire

Quasi 15.000 chilometri macinati, 8 paesi attraversati e oltre 25 voli aerei, sono i numeri che raccontano questo avvincente Grand Raid che ha tenuto impegnato il team per 120 giorni di viaggio dall’altra parte del mondo.

E si riparte con una nuova grande avventura. Il team di neo reporter, rientrato da un’impegnativa spedizione dalla Terra del Fuoco all’Amazzonia peruviana, passando per l’Oceano Pacifico, è pronto per farvi sognare ancora una volta con dodici nuovi episodi.

In questa prima puntata in onda domenica 20 gennaio rivivremo l’emozione delle movimentate selezioni e l’impegnativo addestramento nella cornice de La Thuile, presso la Caserma Monte Bianco, dove è stato annunciato il nuovo team.

Le sei nuove leve (Francesca, Paola, Rossella, Sara, Vale e Valentina), sono partite da Santiago in Cile, dove ad accoglierle c’era subito una conferenza stampa. Da qui, puntando la bussola verso sud, la carovana si è diretta verso la regione dei vini di Santa Cruz. Facendo base alla Residencia Historica (http://www.residenciahistorica.com/), un complesso rurale del 18° secolo ristrutturato, immerso in un meraviglioso parco coloniale, hanno visitato vigneti, una famosa lecheria (Leche los Maitenes) e non si sono fatte mancare anche una bella cavalcata lungomare a Pichilemu.

Tuttavia bene presto si presentano i primi segni di cedimento della squadra e il capo spedizione non è soddisfatto. Dopo una sola settimana dalla partenza c’è già aria di cambiamento. Chissà come andrà a finire…

Intanto l’appuntamento è fissato per domenica 20 (alle ore 14:30 su Rete4), e se vuoi seguire la prima puntata con noi, vieni a trovarci all’Agriturismoinfiera a Novegro (MI).